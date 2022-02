No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Equipos Consultores presentó este lunes en Subrayado su última encuesta de intención de voto para el referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), que será el 27 de marzo.

De acuerdo con los datos recabados por la consultora, 41% votará por mantener los artículos cuestionados y 31% por derogarlos, mientras que 1% dijo que votará en blanco y otro tanto, que anulará su voto.

Además, 26% todavía no definió cuál será su pronunciamiento en la instancia, que es de voto obligatorio. A su vez, Equipos indica que 9% de quienes dicen que votarán por la opción del Sí o el No reconocen que su voto no es seguro. Por lo tanto, concluye, “el verdadero electorado en disputa alcanza a 35% de la población (26% indeciso “puro” y 9% orientado hacia alguna de las opciones, pero con posibilidad de cambio)”.

En la última encuesta de Equipos, que fue difundida en noviembre, la opción de la derogación tenía un respaldo de 33% y la de mantener los artículos, de 46%. En su informe de este lunes, la consultora incluye datos de diciembre, según los cuales 36% votaría por derogar los artículos y 35%, por mantenerlos.

De esta forma, la intención de voto de la derogación aumentó de 33% a 36% entre noviembre y diciembre y bajó a 31% en el último mes. En tanto, la del mantenimiento se redujo de 46% a 35% y luego creció a 41%.

La mayoría cree que el referéndum es muy importante para el país

Equipos también consultó a los encuestados sobre la importancia que le atribuyen al referéndum. 71% considera que es “de gran importancia para el país y su futuro”, mientras que 23% cree que “es un tema secundario que no tiene demasiada importancia”. Por último, 6% dijo que no sabe u optó por no responder la pregunta.

La consultora evalúa que esto “parece confirmar la existencia de un núcleo importante de la población (alrededor de uno de cada cuatro) que considera que la instancia es poco relevante para el país y su futuro”.

Esto implica, agrega Equipos, que hay “desafíos importantes” para que las campañas políticas lleguen a ese núcleo de gente, lo que se traduce en que, a unos 50 días del referéndum, el escenario sea “abierto, volátil e incierto”.

Ficha técnica La encuesta fue realizada entre el 26 de enero y el 1 de febrero a 500 personas mayores de 18 años a través de teléfono celular. El estudio tiene un margen de error máximo de +/-4,3% dentro de un intervalo de confianza del 95%.

.