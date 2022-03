El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, habló sobre la salida de la pandemia, a dos años de que se decretara la emergencia sanitaria en el país. Según dijo en una rueda de prensa, “Uruguay ha tenido un comportamiento extraordinario, merced de una conducción política del presidente de la República y una buena respuesta de la población, de tal manera que hemos logrado sortear e ir sobrellevando una crisis sin precedentes desde el punto de vista sanitario”.

En particular se refirió a las restricciones que se aplicaron en distintas partes del mundo y se descartaron como estrategia en Uruguay: “Pedían a gritos el encierro obligatorio, [pero] acá se hizo la libertad responsable; donde muchos vaticinaban que no iba a haber vacunas, donde muchos decían que los CTI no iban a dar abasto e iban a colapsar, eso no pasó; decían que los test de antígeno o PCR no iban a alcanzar, y fue otra cosa más que se vaticinó que se derrumbó, y lo último es la alharaca que se hizo en enero con la atención primaria, que es cierto que estuvo tensionada, pero en ningún momento el sistema sanitario colapsó o dejó de dar respuesta”.

Con respecto a la situación actual, afirmó que gracias al sector y a la “sensatez” colectiva, “hoy poco a poco se va reafirmando esta salida progresiva, que se confirma en la Patria Gaucha, en el carnaval de Artigas, en el carnaval de Melo. Vamos rumbo a una normalidad cada vez mayor y seguramente esto prosiga así”. Además, recordó que “tenemos una situación controlada con una muy buena vacunación y presencialidad plena en todas las áreas educativas”.

Enfatizó el trabajo del personal de salud: “Sin duda tuvimos los recursos humanos más que a la altura, se pusieron la salud del país al hombro, y mi reconocimiento y el de la población va a ser eterno”. Una periodista afirmó que a pesar de eso, “algunas personas perdieron la vida”, y el ministro reconoció: “Algunos pocos perdieron la vida en este camino, sobre todo en la época en que no había vacunas”.

Salinas invitó a reflexionar sobre los aprendizajes de la pandemia. Afirmó que no se puede “idealizar” el sistema de salud, porque para enfrentar la pandemia se tuvo que reforzar “duplicando el número de camas de CTI”, a pesar de tener un laboratorio de biología molecular fue necesario “montar 30 más”, también se tuvo que reforzar la atención primaria e integrar y coordinar mejor las distintas partes del Sistema Nacional Integrado de Salud.