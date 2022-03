No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, anunció que la empresa pública de telecomunicaciones tuvo en 2021 “los mejores resultados” desde 2005 y que cerró su balance con una ganancia neta de 247 millones de dólares, es decir, un incremento de 38% en comparación con 2020.

Los datos, que fueron divulgados por el diario El País, indican que los ingresos operativos crecieron en pesos un 7% en términos nominales, “muy alineado con la inflación”, que en 2021 fue de 7,96%, y se registró una caída de los ingresos operativos en torno al 0,8% en términos constantes.

La empresa pública bajó los gastos operativos un 10,5% en términos reales. “Fue un esfuerzo muy importante, a excepción del gasto que se hizo en adquisición de terminales telefónicas, los gastos operativos bajaron en casi todos los rubros”, dijo Gurméndez al matutino. Mientras tanto, durante el año pasado se redujeron 386 vínculos laborales, aproximadamente un 5% de todo el personal, que se suma a la reducción de 240 en 2020. “No hubo retiros incentivados, fue gente que se fue jubilando, que fue baja por fallecimiento u otros motivos”, dijo el presidente de Antel.

Por otro lado, los datos indican que se invirtieron 145 millones de dólares en 2021, 19 millones más que en 2020 y 20 millones más que en 2019. “Hemos tratado de volcar la mayor cantidad de inversiones al núcleo central de nuestra actividad que tiene que ver con las redes y las telecomunicaciones”, dijo Gurméndez. El aporte a Rentas Generales, en tanto, fue de 78 millones de dólares, dos millones superior a la de 2020.

El anuncio de Gurméndez fue criticado por el director del Frente Amplio (FA) en la compañía estatal, Daniel Larrosa. “Para nada me parecen los mejores resultados, lo que hicieron es comprimir gastos e inversiones brutalmente, mantuvieron el nivel de ingresos y eso te da mayor ganancia”, dijo en diálogo con la diaria.

“No me parece agitar la bandera por un año cuando no se está invirtiendo nada en los servicios digitales, data center, el 5G, el desarrollo nuevo, y seguimos apostando a una visión anacrónica de las telecomunicaciones como la telefonía fija, la móvil y algo de datos”, agregó.

Larrosa no puso en duda el nivel de ganancias, pero criticó que sean “a costa” de “ganancias futuras”, porque “el partido se juega a largo plazo”. En suma, dijo que “ahora están usufructuando inversiones que se hicieron durante los últimos diez años”, lo que “puede dar resultado un par de años más, pero no mucho más”. Mientras tanto, entiende que ahora no se está invirtiendo para lograr ganancias futuras.

En este sentido, criticó la cifra de inversiones que dio Gurméndez, porque “cambiaron el método” para cuantificarlas. “Da como que hacen más inversiones pero están invirtiendo menos, notoriamente menos, están 15% por debajo del 2019, que fue el año de menor inversión en el quinquenio pasado”, dijo y agregó que actualmente “están contabilizando el pago de espectro en la inversión”, que anteriormente “iba de aportes a Rentas Generales” y equivale a unos “25 millones de dólares de diferencia en inversiones”.

“Además hay un pago por los swaps [contratos financieros] de los cables submarinos, eso es un intercambio que se hace con otras empresas donde no hay un pago real, y eso, que representa otros 25 millones de dólares, también lo tienen en cuenta como inversión”, cuestionó, porque esos elementos “no estaban en 2019” en la lista de inversiones. En resumen, Larrosa aseguró que las autoridades de Antel “nos cuentan un cuentito de hadas”.