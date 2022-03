Acto por el No, el 22 de febrero, en la plaza Libertad.

El sociólogo Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum, manifestó a la diaria que lo que hagan los dos comandos en esta recta final de la campaña hacia el referéndum “es clave”, y en esta instancia en particular más, porque “hay un conjunto de personas en duda sobre qué votar”. Así lo reflejan varias de las encuestas difundidas en las últimas semanas. Según dijo, hay una “incógnita sobre el desempeño final de las dos opciones” y, por tanto, lo que se haga en estos últimos días “tiene una trascendencia importante”.

“La última semana y hasta el último día se ha mostrado no solamente en Uruguay, sino en muchos países en el mundo, que está habiendo una volatilidad mayor, sobre todo en instancias de este tipo, que son dicotómicas”, apuntó, y añadió que eso da “cada vez más trascendencia” a “los mensajes finales”.

En cuanto a los indecisos, dijo que “hay por lo menos dos perfiles”: uno que “es minoritario” y que se trata de “gente a quien le interesa la política y que está buscando argumentos para decidirse”, por lo que “probablemente” pueda estar atenta a los mensajes finales o a sus repercusiones. Otro sector de los indecisos o dudosos, “que es un poco mayor”, son personas “con poco interés en la política”, a quienes “el formato de cadena nacional o incluso de una conferencia de prensa no es algo que en sí mismo les atraiga mirar”.

Sin embargo, pensando en ambos grupos, dijo que de los mensajes finales no sólo importa su emisión en vivo, porque “hoy en día es mucho más importante lo que se tracciona en forma posterior desde los medios de comunicación, las redes sociales, los grupos de pares”. Entonces, explicó que al público también puede llegarse “si hay dentro de esos mensajes alguna frase, algún mensaje bien concreto” que después pueda difundirse por otras vías.

Con respecto a la participación de Lacalle Pou en la campaña por el No, Bottinelli manifestó que “puede ser la búsqueda de utilizar el capital de imagen que tiene el presidente para respaldar el No, buscando un triunfo”, en caso de que el oficialismo perciba algún riesgo de perder la elección, “o puede ser la capitalización de un triunfo del No en los hombros del presidente”, en caso de que interpreten que la victoria está prácticamente asegurada. Asimismo, señaló que “puede haber un poco de las dos”.

En cuanto a la elección de Lacalle Pou de brindar una conferencia de prensa en vez de emitir un mensaje grabado, Bottinelli manifestó que “hay una cuestión de estilo”, porque se trata de una instancia en la que probablemente el mandatario “se sienta más cómodo”, y por otro lado hay “una cuestión de tiempos”, porque “una conferencia de prensa va a durar más que una cadena”. “Creo que él se tiene mucha fe a raíz de las conferencias que dio a lo largo de la pandemia”, dijo el director de Factum.