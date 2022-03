“Dicen que en dos años no hay más plata. Si me pongo en el lugar de los jóvenes que están viendo esto, estarán diciendo: ‘¿para qué vamos a aportar?, no tiene sentido’”, indica una odontóloga jubilada. Al lado de ella, sosteniendo un cartel, un colega, también retirado, dice que al final de su carrera pagaba “casi 20.000 pesos de cuota” y “nunca” se atrasó “ni un día”. “Lo menos que pretendo es que también se me cumpla a mí”, agrega en referencia a su jubilación.

Una licenciada en Marketing en actividad, pero que no trabaja en su profesión, dice que le parece una “medida totalmente aberrante” y “deshonesta” querer cobrarles a los declarados en no ejercicio libre de la profesión. Una psicóloga, también activa, señala que su principal preocupación es poder trabajar sin ser “hostigada”.

Los cuatro coincidieron, al igual que otros 150 profesionales entre retirados, activos y declarados en no ejercicio libre de la profesión, en una manifestación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) contra las medidas impulsadas por el directorio de la Caja de Profesionales Universitarios. La movida se organizó a través de un grupo de Facebook que tiene 6.900 participantes, aunque ni una décima parte de ellos se hicieron presentes en el reclamo. “Debería haber muchísima más gente”, dice la odontóloga retirada, y afirma que en el grupo “hay muchas propuestas que están bárbaras”, aunque duda de que las autoridades les vayan a “dar bolilla”.

Algunos de los carteles portados por los profesionales indican: “Que tener un título no sea un castigo”, “Somos los nietos de los obreros que nunca pudieron estudiar”, “Auditoría externa ya” y “¿Dónde está la plata? ¡Que se vayan todos!”. Entre los presentes hay algunos que están más enterados que otros de las novedades que surgieron en los últimos días, e incluso hay quienes aprovechan la instancia para manifestar sus preocupaciones a los más cercanos. También un puñado habla con asombro acerca de los sueldos que ganan los gerentes y directores de la Caja de Profesionales.

El titular del MTSS, Pablo Mieres, ya tenía previsto recibir a algunos representantes de la agrupación. La reunión duró aproximadamente una hora y media, y fue un día después de que en la misma casa se juntaran las autoridades gubernamentales y el directorio de la Caja de Profesionales, en donde se arribó a algunos acuerdos. Según supo la diaria, ante el ministro el grupo pidió la “intervención y remoción de todo el directorio” y una “auditoría externa con sistema de contralor” para saber si hubo irregularidades tanto en esta administración como en las anteriores.

Por otro lado, quieren aumentar el número de socios activos, y para ello propusieron “una categoría especial que sea accesible y atractiva para el profesional en no ejercicio”. En rueda de prensa, uno de los voceros de la agrupación, Pablo de Barros, manifestó que la idea es “poner un ficto de 1.500 pesos para que esa persona pueda trabajar”, ya que sería un monto inferior al que se paga en la primera franja.

También se planteó “hacer más categorías, con aportes más graduales, para que nadie tenga que darse de baja por no poder pagar”, y que “la persona pueda permanecer por el tiempo que quiera en cualquier categoría”.

A su vez, solicitaron “una ayuda compensatoria por parte del Estado, ya que el impuesto a la asistencia de la seguridad social [aportado por los socios del instituto] no va a las arcas de la Caja de Profesionales”, y aplicar “flexibilizaciones” para los morosos.

El grupo también solicitó que se mejore “el gasto interno, con una política de austeridad en todos los sectores”, y otras dos medidas vinculadas a los socios: crear “un sistema de ahorro voluntario” que daría “un plus a su futura jubilación” y además instalar “una jubilación parcial, donde la persona pueda recibir un monto de pasividad” y, a su vez, seguir trabajando.

En rueda de prensa, De Barros dijo que a Mieres incluso se le planteó el desacuerdo con las dos medidas impulsadas por el directorio y que recibieron el visto bueno del gobierno, que son incrementar la tasa de aportación de los activos y crear una contribución a los pasivos. Ya advirtió que “hay un grupo de abogados que, en caso de que eso salga favorable, va a actuar”, en referencia a la posibilidad de presentar un recurso para lograr la inaplicabilidad de la contribución de jubilados. Por otro lado, celebró que se haya decidido no aplicar un gravamen anual a los declarados en no ejercicio libre de la profesión.

“Lo que queremos es aumentar el número de activos, la base de la pirámide”, dijo De Barros. Any García, otra de las voceras del grupo, manifestó que “los aportes de la Caja son altísimos” y, en cambio, “el profesional de hoy en día no puede asumir mensualmente ese aporte”. “Lo bueno sería crear más categorías con un aporte más real a la situación económica que estamos viviendo”, señaló.

“Lo que se plantea es que los activos sigamos haciendo un mayor esfuerzo”, dijo García en referencia a las propuestas del directorio. “¡No podemos hacer más esfuerzo!”, retrucó.