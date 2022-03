Un nuevo cruce de declaraciones tuvo lugar este martes entre el presidente Luis Lacalle Pou y las organizaciones que promueven la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), luego de que se conociera que la cadena nacional del Sí se emitirá el martes 22 de marzo, cinco días antes del referéndum, y que el mandatario hablará en conferencia de prensa un día después. El punto central de las críticas fue que al hablar después, se abre la posibilidad de que Lacalle Pou responda a las expresiones y los argumentos utilizados por quienes buscan derogar los artículos de la LUC.

Las fechas de los mensajes finales de cada campaña se establecieron en una reunión que mantuvieron el lunes en la Torre Ejecutiva dos integrantes del comando del Sí, el dirigente frenteamplista Rafael Michelini y el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, José Olivera, con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y los asesores presidenciales Roberto Lafluf y Nicolás Martínez. A la salida, el dirigente sindical dijo a la prensa que hubo “un cambio en las reglas de juego”, dado que Lacalle Pou había declarado que, como hablaría en vivo, lo haría antes de la cadena del Sí, porque si no sería “desleal”.

Entre los dirigentes que se mostraron críticos con la resolución estuvo el intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi, que en su cuenta de Twitter compartió anteriores declaraciones de Lacalle Pou y escribió: “¿Qué pasó? Por respeto a todos los uruguayos y a la Presidencia de la República, se requiere una inmediata explicación”.

Este martes en rueda de prensa, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue en la misma línea y dijo que el presidente “no cumplió” con su palabra. Agregó que este inconveniente se dio porque “quienes negocian la cadena por el No son los mismos que otorgan la cadena”, entonces “está bravo”, porque “es una negociación desigual”. “Van los decisores de la cadena a negociar en nombre del No, yo nunca lo había visto, como nunca había visto participar a un presidente en una campaña por un referéndum, y cuando se mete en una campaña donde hay rispideces, claramente queda gobernando para una parte de los uruguayos, que no es lo ideal”, sentenció.

Pereira agregó que en el oficialismo “tienen una debilidad tal para presentar argumentos que tienen que utilizar a su figura con mayor prestigio”, en referencia a Lacalle Pou. En este sentido, expresó: “Ya era muy polémico que hablara él, pero cambiar la cadena de radio y televisión por una conferencia abierta es cambiar las reglas de juego”.

Desde el gobierno, en cambio, se argumentó que fueron los dirigentes del Sí los que solicitaron que su cadena nacional se emitiera el martes y no el miércoles, lo que habilitó al presidente a dar su mensaje el día posterior. Una fuente oficial manifestó que durante las negociaciones “el Sí fijó pautas y el No las aceptó”, y que “desde el primer momento” se informó que el oficialismo “no haría uso de la cadena” en el formato habitual “y en su lugar elegía la modalidad de conferencia”.

Consultado en rueda de prensa este martes, Lacalle Pou dijo que “es mentira” que se haya alterado el orden de los mensajes y, por tanto “es mentira” que se haya cambiado las reglas de juego, como dijeron desde el Sí, porque había anunciado hacía días que no haría una cadena grabada sino una conferencia de prensa para defender la LUC.

Lacalle Pou aprovechó sus declaraciones para ironizar sobre el tema: “Si te fijás la carta [que envió el Sí a Presidencia], la cadena la piden para el 22 de mayo; si hubiéramos tenido mala intención, les dábamos la cadena para el 22 de mayo”. En efecto, una carta del comando del Sí emitida el jueves indica, por un error en el escrito, que la cadena será en esa fecha, aunque se quiso aludir al 22 de marzo. “A mí me pueden decir que me equivoco, pero no que miento, y que soy desleal, tampoco”, dijo Lacalle Pou, y luego sentenció: “Guambia la tosca que no vale mentir”.

Cuando juega Uruguay

Fuentes del comando del Sí confirmaron a la diaria que fueron ellos quienes, al desconocer qué haría Lacalle Pou en su mensaje final, prefirieron saber con claridad en qué día podrían emitir su mensaje y, entre martes y miércoles, prefirieron el primer día por “estrategia”. Entre los elementos que forman parte de esa definición está el calendario de actividades que tiene la comisión del Sí para los últimos días de la campaña, pero “la razón verdadera” es que se eligió la fecha más alejada del partido de Uruguay con Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar, que será el jueves 24 a la noche. Entienden que ese evento acaparará la atención de gran parte de la población esos días, ya que la selección puede clasificar si obtiene un triunfo y Chile no le gana a Brasil.

Una de las fuentes consultadas expresó que desde el Sí no tenían “ninguna posibilidad de evitar” que Lacalle Pou brindara una conferencia de prensa luego de emitirse el mensaje a favor de la derogación, “porque es el presidente el que por decreto determina las cadenas y, si quiere llamar a una conferencia de prensa, lo hace cuando quiere”.

También la fuente manifestó que, en su opinión, “hubo una desinteligencia” en el equipo de Presidencia que se reunió con el comando del Sí, que no respetó lo que había manifestado Lacalle Pou de que no respondería a los dichos contrarios a la LUC, “y nos quieren pasar la factura a nosotros”.

En el Sí, para tomar la decisión pesó que “cuanto antes” se hiciera la cadena, mejor, porque se estaría más “lejos” del partido de Uruguay. La interpretación que se hizo en el comando es que el mensaje que se emita el martes repercutirá no sólo esa noche, sino el miércoles, y habrá tiempo para que el video circule por redes sociales. En cambio, lo que se haga el miércoles de noche tendrá menor repercusión, porque el jueves una parte de la población estará enfocada en lo que suceda con la selección.

Una fuente indicó que la pieza audiovisual que viene preparando el Sí “es impactante”: “Va a haber un antes y un después de las cadenas”, anticipó. En el comando prevén que “después se va a replicar y la gente la va a ver muchas veces, a pesar de que son casi siete minutos”. Si todo sale como esperan desde el comando del Sí, la cadena “puede ser una estocada final” para ganar, desean los promotores de la derogación de los 135 artículos.

En la rueda de prensa, Pereira manifestó que el Sí no tiene “una cara de la campaña” y, por tanto, el de la cadena “va a ser un mensaje de la gente”. El martes ya se había adelantado que en la pieza audiovisual participarán actores.

Igualmente, otra fuente manifestó que, como Lacalle Pou hablará luego de conocer el mensaje del Sí, no se descarta la posibilidad de organizar una conferencia de prensa para el jueves, aunque existen dudas sobre la repercusión que podría llegar a tener.