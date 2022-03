La Comisión por el Sí en el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) envió una carta este jueves en la que le informaba al presidente Luis Lacalle Pou que hará uso de la cadena de radio y televisión que se le concedió el martes 22 de marzo a las 20.00.

En un primer encuentro que mantuvieron los representantes de la Comisión por el Sí y por el No en la Torre Ejecutiva se había acordado que ambas opciones en el referéndum tendrían las mismas condiciones y posibilidades. Según supo la diaria, se pactó que uno de los dos comandos podrá utilizar ese espacio el martes 22, mientras que el otro deberá hacerlo el miércoles 23; en esa instancia no se había definido el orden, por lo que habían quedado en hacer una nueva reunión en la que se preveía resolverlo mediante un sorteo.

Sin embargo, este miércoles Lacalle Pou dijo en una rueda de prensa que los defensores del No tienen dudas acerca de si usarán la cadena de radio y televisiónEl mandatario dijo que a su entender sería mejor una conferencia de prensa para generar “un ida y vuelta”, ya que entiende que la otra forma de comunicación no está “aggiornada”. De ir por ese camino, Lacalle Pou adelantó que él podría ser quien lidere esa conferencia y que no podría tener acceso de antemano al video que grabe el Sí para que no se convierta en una respuesta.

En la carta del Sí se destaca que es necesario tener “certezas, día, hora y tiempo de duración de la cadena para el uso de la misma”, y se agrega que existe “la imposibilidad de saber hoy mismo si los patrocinadores del No harán uso de la misma, y por lo tanto la dificultad de acordar, con tiempo, las reglas equitativas correspondientes”.

Asimismo, el documento firmado por Olivera y Rafael Michelini, otro de los voceros de la campaña, dice que la cadena a favor del Sí “no durará más de siete minutos” y la entregarán “en el correr del día mismo de su emisión”; además consultan dónde y a quién hay que entregar el material.