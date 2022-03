Consultado sobre la posibilidad de participar en una cadena nacional a favor del No en el referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración, Lacalle dijo que está por verse. Aseguró que en su opinión el formato no está aggiornado y que por ejemplo preferiría “una conferencia de prensa, con un ida y vuelta”. Consultado sobre si sería él quien encabezara esa instancia comentó: “eso dicen”, en referencia al comando del No.

Asimismo, adelantó que de concretarse esa conferencia debería ser previa a la cadena nacional que pidió el Sí y que si la encabeza él no podría tener acceso al video, para que su conferencia no sea una respuesta a los planteos del Sí.