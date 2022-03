El domingo 9 de agosto, Santiago Cor conducía su moto por la avenida Churchill, en Durazno. Iba con un amigo y su novia iba en otra moto. Dos policías de tránsito de la Jefatura de Policía de Durazno se acercaron y le exigieron que se detuviera, intercambiando golpes con la víctima. El joven aceleró y al llegar a una curva pronunciada no pudo mantener el control de la moto y chocó contra un árbol. Tras el accidente, fue trasladado a un centro asistencial y falleció dos días más tarde. Desde entonces, la Fiscalía investiga el hecho.

Los dos policías que actuaron fueron imputados. La fiscal de Durazno de segundo turno, Bárbara Zapater, pidió la imputación y solicitó que se aplique una pena de cinco años y siete meses de penitenciaría por los delitos de homicidio a dolo eventual y abuso de funciones.

Este lunes se inició el juicio oral en Durazno. Luis Alberto Heber, ministro del Interior, viajó a ese departamento para “respaldar” a los policías imputados por homicidio.

Según declaró a la prensa, “la Policía a nuestro juicio trabajó muy bien” y “están ahora en una audiencia con una solicitud de formalización que no entendemos”. Para Heber, los policías “cumplieron el procedimiento policial al dar la voz de alto y comenzar la persecución después”. “Que estén complicados es un tema que me preocupa. La Policía se rige por la Ley de Procedimiento Policial. Lamentablemente, hubo un accidente del cual la Policía no es responsable y por lo tanto la Policía está complicada, no entendemos la situación. Creemos que es el momento de darle respaldo”, expresó la máxima jerarquía del Ministerio del Interior.

Sus dichos generaron repercusiones. La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) emitió un comunicado en el que expresó “preocupación por los dichos del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien se hizo presente en la localidad donde se desarrolla el juicio para respaldar a los policías imputados”.

Para la asociación que reúne a los jueces, “tanto la presencia del jerarca en el lugar, como sus declaraciones respecto a que se trata de una ‘formalización que no entiende’ o que el juicio que se inicia es ‘un mal mensaje a la Policía’, generan preocupación” porque entienden que “puede representar un intento de presión indebida a la jueza actuante y provocan una afectación de la fundamental separación de poderes”. Por eso, AMU “rechaza cualquier intento de presión o injerencia sobre los jueces y juezas”.

Además, “se recuerda que el juicio se encuentra en su etapa inicial y no es posible aventurar cuál va a ser la decisión final sobre la responsabilidad de los imputados, debiendo tener presente que en el proceso penal rige el principio de inocencia de los acusados”.

Por su parte, Charles Carrera, senador del Frente Amplio, señaló que “es muy grave que la Asociación de Magistrados denuncie que los jueces están siendo presionados por el Poder Ejecutivo”. “Le pedimos al ministro Heber que reflexione, se ubique en su lugar y no avasalle a otro Poder del Estado”, opinó. “La Justicia debe tener independencia para actuar”, aseguró.