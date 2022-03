No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, habló este jueves en rueda de prensa en la sede partidaria y cuestionó al gobierno por la falta de medidas ante el aumento de los precios de los alimentos. Manifestó que “este es el gobierno de las excusas” porque “todas intervenciones son sobre los 15 años anteriores” y que “llegó el momento de decir que en Uruguay hay carestía”.

El exdirigente sindical fue consultado por la reacción del gobierno ante el aumento de los precios, que analiza algún “mecanismo” para evitar que la suba de los commodities global impacte en el mercado local y eleve la inflación. “No se sabe cuál es la excusa para que antes de la guerra [entre Ucrania y Rusia] aumentara 30% el precio de los combustibles, pero igual aumentó. Los huevos valen el doble, el aceite 120 pesos, la carne picada 400 pesos; los frigoríficos tienen ganancia récord, pero el pueblo uruguayo no puede acceder a la carne”, declaró.

Pereira sostuvo que debe generar “preocupación” que quienes “viven de su salario y su jubilación” ya previo a la guerra sufrieran “una inflación de 8%”, por encima de lo que aumentaron sus retribuciones. Ante esto, reclamó al gobierno “políticas claras y compensatorias” para esa población.

“Llegó el momento de decir que hay carestía en Uruguay. La hay porque no se tuvo una política adecuada de precios, porque hubo subestimación del efecto en Uruguay de los precios altos de los commodities y, sobre todo, porque hay un huracán de cola que favorece a algunos uruguayos que concentraron 3.000 millones en bancos mientras decenas de miles se tuvieron que alimentar en ollas populares”, declaró.

“Gobiernan para los menos, piensan más en los de arriba que en los de abajo, que la están pasando mal”, expresó Pereira. “Los precios están por las nubes, ¿quién se hace cargo de la situación? No hay que pensar sino tomar medidas, no le toca a la oposición eso, porque cuando las propusimos no las tuvieron en cuenta”, concluyó.