En la tarde del jueves, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, se estaba preparando para un debate sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que se impugnarán en el referéndum del 27 de marzo. El debate será este viernes a las 21.00, pero todo indica que no tendrá ningún oponente.

En diálogo con la diaria, Pereira explicó que se había comprometido a concurrir a un debate en Rocha con el intendente de ese departamento, el nacionalista Alejo Umpiérrez ‒que además es coordinador del comando del No por su partido‒, pero el jerarca “no va a ir”.

“Pero yo voy a ir y lo estoy preparando como si fuera a debatir. Me preguntarán y contestaré. El programa no lo levantaron”, dijo el presidente del FA. El evento se emitirá en la televisión de Rocha y lo transmitirá la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, que ya ha organizado varios debates sobre la LUC en el interior del país.

Pereira contó que desde la Comisión por el Sí dieron cuatro nombres del oficialismo para debatir: la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y Umpiérrez. “No debatir conmigo es una decisión de campaña, no es una decisión de una de las personas. Ellos dicen que yo tengo que debatir con [el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo] Mieres, pero como yo creo que Mieres no tiene nada que ver con esta ley, porque un socialdemócrata no hace una ley de tan mala calidad, no quiero debatir con Mieres. Pero ta, si no quieren debatir conmigo, tampoco están obligados”, finalizó.