Ya pasó la noche del referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) y, con el diario del lunes sobre la mesa, los dirigentes de la coalición, ya más calmos, hacen diversos análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Algunos, como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lo hacen directamente en un acto, como este lunes, cuando cerró un evento de la Lista 71 en la sede de ese sector del Partido Nacional (PN), en 18 de Julio y Martín C Martínez.

“Acá nadie triunfó, no hay un sentimiento triunfalista sino un respaldo ciudadano al gobierno para que siga adelante con sus obras y con su rumbo”, empezó el jerarca. Subrayó que tienen la obligación “de mantener el barco a donde está dirigido” y las herramientas de los 135 artículos de la LUC que se buscó impugnar “eran fundamentales” para hacerlo. Luego dijo que lamenta que se haya denunciado a la Policía “hasta el último día” de la campaña, porque eso demuestra “que hubo un ataque a la institución policial”.

“Se quiere construir un relato que no se ata con la realidad: que nosotros estamos poniendo un Estado policial, que estamos poco menos que reprimiendo a la población, casi igual que en la dictadura. Eso es lo que se quiere imponer, pero los datos matan relato: dicen que no es así, que hay menos abuso policial, menos delitos, menos homicidios, menos hurtos, menos rapiñas y menos abigeatos. Por lo tanto, no hay un temor a la Policía sino agradecimiento”, sostuvo.

Heber resaltó que el resultado dijo “claramente” que los 135 artículos están vigentes, por lo tanto, eso los “obliga mucho más” y por eso están “más que comprometidos”. Resaltó que el triunfo no es ahora sino “cuando el pueblo ratifique” a la coalición para darle “cinco años más de otro trabajo más grande, que es la continuidad de lo que inició” el presidente Luis Lacalle Pou.

Por último, Heber subrayó: “Estas herramientas, que muchas de ellas no se aplicaban porque como estaban en cuestión querían ver si realmente se podían aplicar, ahora están firmes; ahora nadie, ni en el Poder Judicial ni en la Fiscalía, puede hacerse el distraído con lo que establece la LUC: son más herramientas para defender a la gente honesta, trabajadora, que vive en este país y que somos mayoría”.

“Es una sensación de alivio porque no discutimos más sobre los 135 artículos de LUC”, fue lo primero que comentó a la diaria el senador blanco Sebastián da Silva. Subrayó que “es un tema superado” y que “la historia la escriben los ganadores, no los perdedores”. “Entonces, en dos días, cuando se vayan apagando las luces del referéndum, van a aparecer los problemas de verdad. Lo que esperamos es que la oposición cambie de actitud, esperamos propuestas para que ayuden a encontrarles soluciones a los problemas. Añoramos al FA propositivo y no al seudosindical, que lo único que sabe hacer es actos y discursos de barricada”, finalizó.

Adrián Peña: “Es uno de los pocos gobiernos del mundo que recibió una aprobación después de la pandemia”

En tanto, en filas del Partido Colorado (PC), el ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo a la diaria que siempre pensó que el resultado del referéndum iba a ser “cerrado”, como finalmente lo fue. Agregó que “no había con qué pensar en una diferencia holgada”, ya que “no hubo movimientos políticos”: siguen “todos, de un lado y del otro, ni el FA perdió figuras ni las perdió la coalición”, y tampoco “ha habido una crisis”, por lo tanto, este resultado “era lo más razonable”.

“Esto, dividido en dos mitades, no es de ahora. Entonces, ¿qué podía haber cambiado en dos años? Incluso, pensando que el gobierno tenía que repechar, si revalida después de dos años de gestión ya es un buen resultado. Además, es uno de los pocos gobiernos del mundo que recibieron una aprobación después de la pandemia”, subrayó. También destacó que el referéndum fue a fin de mes, en unas semanas en las que “se complicó mucho el tema de los precios” de la canasta básica, y eso “también iba a influir en el ánimo de la población”, por lo tanto, no había cómo pensar “en un triunfo superior” a la diferencia que se terminó dando.

En cuanto a lo que dejó el referéndum dentro del PC, Peña indicó que fue “una buena campaña en clave de partido”, algo que considera importante porque piensa que en el esquema que se viene “los sectores van a tener menos importancia relativa”. “Anduvimos todos en todos lados, hubo presencia territorial, en redes y en medios”, indicó.

Por último, el ministro subrayó que el referéndum puso “en valor” a cada uno de los socios de la coalición, ya que un resultado de este tipo “lo primero que hace pensar es que aquí no sobra nadie”, y añadió: “Todos somos necesarios y todos nos precisamos -el primero que lo tiene claro es el presidente-. Entonces, nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Ahí está el tema de ir gestionando mejor los disensos, que es normal que existan porque somos distintos”, concluyó.

Guillermo Domenech: “Vox populi, vox Dei”

En tanto, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo a la diaria que la victoria del No “de alguna forma es también un apoyo a una gestión de gobierno, por una mayoría que se expresó en 2019 y ratifica su apoyo a esta conducción política dos años y pico después”. Subrayó que el gobierno tiene que cumplir con el documento “Compromiso por el país”, que suscribieron todos los partidos de la coalición y “en parte está expresado” en la LUC. Acotó que esto “no quiere decir avasallar a la minoría, pero tampoco supone que la minoría le imponga sus puntos de vista de la mayoría, lo cual no es lógico”.

“Honestamente, yo esperaba una diferencia un poco superior, de cerca de cinco puntos, pero el pueblo se ha pronunciado, y como dice el viejo aforismo latino: ‘vox populi, vox dei’ [‘la voz del pueblo es la voz de Dios’]. Hay un horizonte político dividido, como de alguna forma ya se manifestó en 2019, que le da al gobierno una leve ventaja sobre la oposición, y esas son las coordenadas en las que debe trabajar el gobierno de la República”, sostuvo.

Por último, el senador subrayó que en la coalición todos los partidos que la integran son “imprescindibles”, como lo son también los distintos sectores del FA. En ese sentido, cree que la inteligencia “de ambas coaliciones” demuestra que “lo importante es tejer alianzas y compromisos que sean aceptables para un amplio abanico de opiniones”. “Porque es evidente que tanto en el FA como en la coalición de gobierno hay una gama muy amplia de opiniones disímiles, cuya coordinación y conciliación obedece a un paciente trabajo de tejido político. Así que todos los partidos en estas dos expresiones políticas son muy importantes, porque cualquiera de ellas necesita del aporte de todos sus integrantes para tener una expresión electoral victoriosa”, finalizó.