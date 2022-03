No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente Luis Lacalle Pou fue entrevistado el jueves por los periodistas argentinos Alfredo y Diego Leuco, en el marco de la apertura del Latin Annual Meeting que se celebra en Punta del Este. En el diálogo se tocaron varios temas relacionados con la economía y las relaciones internacionales que interesaban al público, compuesto principalmente por empresarios de la región.

A Lacalle Pou se le pidió reconocer una virtud y un error de su gobierno. Sobre lo primero, resaltó el manejo de la pandemia, en particular la confianza que generaron las conferencias de los mandatarios al comienzo de la crisis del coronavirus cuando todavía no se conocía mucho al respecto.

Como equivocación admitió que “cuesta reconocer errores” y que tiene “la gran virtud” de tener un equipo que lo prepara para evitarlos. De todas formas, recordó un episodio de la campaña de 2014 cuando dijo públicamente que no continuaría con la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura, algo de lo que ahora se “arrepiente”, aunque cree que hay que “pasar la página”.

En relación al ámbito internacional, Lacalle Pou se refirió tanto al conflicto entre Rusia y Ucrania como a la realidad del Mercosur. Con respecto a Europa, opinó que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene “una composición naturalmente de líder”, con “herramientas no propias de un líder positivo, ve la bélica como una herramienta más, con añoranzas de un pasado más parecido quizás a la URSS que a la nueva Rusia”.

En particular, apuntó contra Estados Unidos, por no asumir “su rol en la política internacional” para lograr frenar el avance de Putin y agregó: “Pensar que el presidente chino es quien medie en el conflicto es que se dio vuelta todo el mundo”. Además, señaló que, en su opinión, Venezuela no es un “aliado de peso” para Rusia y que la alianza con Cuba “tenía otra razón de ser”; para él, es más importante entender “cómo juega Estados Unidos, la Unión Europea y China” en el conflicto.

En el plano regional, Lacalle evitó elegir un presidente argentino favorito y dijo que con quien le toque relacionarse lo hará “lo mejor posible”. En cuanto al vínculo con su par argentino, Alberto Fernández, detalló que es “bueno en serio”, aunque el auditorio le devolvió risas.

“Hemos tenido diferencias, bueno, él ha tenido más diferencias conmigo por el tema Mercosur, por tema apertura”, admitió y adelantó que ahora ambos gobiernos buscan llevar adelante “una agenda positiva bastante realista”, que actualmente se centra en los ríos e implica el cuidado ambiental, la utilización en la navegación y la construcción de puentes.

“Hoy en lo que no estamos concordando, pero no sólo con Argentina, es que [el Mercosur] sea un bloque abierto. India necesita hoy productos y Argentina tiene abundante para exportar y le resultaría un ingreso muy importante de divisas. Ahora se tiene que expresar el Mercosur y vamos a decir que vaya; es por el bien de Argentina y entonces es por el bien de la región, queremos una región abierta, no una cerrada”.

Un país sin inflación

Los periodistas relataron la situación económica de Argentina y le preguntaron al mandatario “por qué Uruguay no tiene inflación”, a lo que Lacalle respondió que sí la tiene. Aseguró que no es “un líder mercadista ni soy de los que creen en la hiperregulación. Entender los movimientos humanos, darles racionalidad y tratar de conducirlos en el sentido positivo de la palabra”.

Para Lacalle Pou, es un error “tomar medidas artificiales” relacionadas a la economía que “no acompañan el devenir natural de una sociedad”, porque “generan impactos económicos que después se tienen que arreglar de manera artificial; ese es un círculo vicioso que desregula toda la economía”. En ese sentido, llevó el tema al terreno de lo jurídico e ideológico y se definió como un líder “pragmático” que trata “de ser justo”.

Consultado por la toma de decisiones en el terreno económico y en general, Lacalle respondió que “la decisión es en solitario siempre”. De todas formas, indicó que en la mayoría de los casos tiene un equipo técnico en el que respaldarse y puso como ejemplo la reunión del miércoles con varias autoridades del Poder Ejecutivo en la que se trabajó sobre el tema de los precios. “Se cruzaban distintos mecanismos, es mentira que sé de todo de memoria, tuvimos una reunión de dos horas y ahí, cuando te ponen las tres opciones, hay que medir la concepción política, mirar para atrás a ver qué dijiste que ibas a hacer, estar en el momento y tratar de -esta es la parte más difícil- proyectar cuáles son las consecuencias de ese tipo de decisiones”.

En este sentido, apuntó que una de las opciones podría haber sido el control de precios impuesto por el Poder Ejecutivo, pero a su entender es una medida que “tiene una cortísima duración y un efecto rebote que termina desarticulando la economía de ese producto y presionando los precios al consumidor final”.