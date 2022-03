No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente Luis Lacalle Pou “seguramente” sea quien hable en la cadena de radio y televisión por la campaña del No en la previa del referéndum del 27 de marzo, en el que se definirá si se derogan 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Consultado en entrevista con Telemundo sobre si sería él quien hablara en esa instancia, respondió: “Es el proyecto de ley de todo el Poder Ejecutivo, de toda la coalición de gobierno, y está la firma mía, así que seguramente sí”.

Lacalle Pou aseguró que el resultado del referéndum, sea cual sea, no va a cambiar “el rumbo del gobierno”: “No lo veo así ganando ni perdiendo [...] es una ley que ni le ensancha ni le achica la espalda a un gobierno”, consideró. Aun así, precisó que “[la LUC] tiene políticas de Estado, de gobierno, herramientas que nosotros consideramos importantes, que se están llevando adelante y volverían atrás”. Sería “un paso atrás en materia de seguridad, de libertad financiera y del sistema educativo”, precisó.

El presidente también dijo que la LUC no ha “generado ningún perjuicio” a los ciudadanos, sino “beneficios, muy vinculados a la libertad del individuo y la vida en sociedad”. En esta línea, opinó que “en seguridad y educación lo que se venía haciendo no estaba dando resultados” y, con la LUC, “lo que se viene haciendo en términos de seguridad está dando resultados”, y con respecto a la educación dijo que “la pandemia ha sido un freno”.

La política exterior y la continuidad de Bustillo

El canciller, Francisco Bustillo, estuvo en el centro de la polémica esta semana porque Uruguay no votó una resolución de la Organización de los Estados Americanos en la que se condenaba la invasión de Rusia a Ucrania. Posteriormente, el país rectificó su posición por directiva del propio Lacalle Pou, quien más tarde señaló a Bustillo como responsable del error.

Ante la pregunta de si Bustillo puso su cargo a disposición, Lacalle Pou respondió que “son conversaciones privadas”, pero más adelante confirmó que “personalmente” eso sí sucedió. “Yo lo descarté de plano [...] nunca se me cruzó por la cabeza” aceptarla, agregó. “En la mayoría de los aspectos de las relaciones exteriores yo tengo conformidad con lo actuado con el ministro”, destacó.

Acerca de los avances hacia un acuerdo de libre comercio con China, el presidente dijo que el estudio de prefactibilidad “estaría por finalizarse”, algo que “debería” suceder en los próximos días. A continuación, dijo que las relaciones con los socios del Mercosur “están bien” y que, aunque “no les convence ni están de acuerdo con este tema”, se está avanzando en “la agenda positiva”.

El IASS y la reforma de la seguridad social

Durante la entrevista, Lacalle Pou reafirmó lo que dijo este miércoles ante la Asamblea General: que si hay buenos resultados económicos en este 2022, en 2023 se avanzará para reducir el IASS y aumentar las deducciones para las franjas más bajas del IRPF. Detalló que se avanzará en ese camino si la economía uruguaya crece 3,8% o más del producto interno bruto en este 2022, pero no quiso determinar la dimensión de las modificaciones, porque “depende del crecimiento extra” y del “equilibrio” entre los cambios al IASS y al IRPF.

El presidente también dijo que el oficialismo avanzará este año con la reforma de la seguridad social incluso si no hay acuerdo con el Frente Amplio (FA). A qué altura del año será dependerá de “la posibilidad de tener un proyecto lo más consensuado posible” y “el apuro que puede haber” para hacerlo. En este sentido, agregó que actualmente no ve “voluntad” de parte del FA para avanzar hacia un consenso, pese a lo cual no descarta esa posibilidad.

La relación con CA y el proyecto de ley de prisión domiciliaria

“Me puede gustar más o menos que voten algunas leyes o que hagan algunas declaraciones, pero no veo ningún debilitamiento” en la coalición de gobierno, dijo Lacalle Pou al ser consultado sobre la relación con Cabildo Abierto (CA). “La coalición está integrada por partidos distintos, por ende, tenemos matices”, reconoció.

El mandatario reafirmó que el objetivo de la coalición es “darle gobernabilidad al país” con base en el documento “Compromiso por el país” firmado por los socios, y consideró que en ese sentido la alianza está “intacta”.

Acerca del proyecto de ley impulsado por CA que propone otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a los presos de más de 65 años, lo que beneficiaría a decenas de condenados por delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura, Lacalle Pou reiteró que apoya la iniciativa siempre y cuando se aumente la edad a los 70 años, algo que se está discutiendo en el Senado. Ante la pregunta de si es lo único que cambiaría al proyecto, respondió: “Alguna otra cosa menor”.