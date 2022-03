En la recta final del referéndum de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), este lunes en Montevideo hubo varios eventos por el Sí y por el No. De tarde, en la plaza Cagancha hubo un acto por el Sí que contó con varios dirigentes del Frente Amplio (FA), entre ellos, el diputado del Partido Socialista Gonzalo Civila. Dijo que hay consecuencias “muy concretas que se están padeciendo hoy” por los artículos de la LUC. Por ejemplo, “estamos viendo cómo aumenta constantemente el costo de vida, los productos de la canasta básica, muy incididos por los precios de los combustibles”, y su determinación, que en uno de los artículos de la LUC tiene “un componente fundamental”.

“Es decir, hoy el precio de los combustibles, determinado por la evolución del precio del petróleo a nivel internacional –porque así está fijado en la LUC–, ha venido subiendo de forma constante. Y si se aplica ese artículo sin ningún tipo de selectividad o de amortiguación –porque hasta ahora lo amortiguaron un poco porque venía el referéndum–, vamos a ver un aumento todavía mayor, y esto va a tener un efecto en la vida concreta y cotidiana de la gente, que no se revierte después bajando los combustibles un día. Porque lo que se aumentó en los precios de la canasta básica, de los alimentos, de las cosas que consume la enorme mayoría de los uruguayos, no va a bajar por una oscilación del precio si llega a bajar el petróleo”, sostuvo.

Además, Civila subrayó que los 135 artículos “no solamente perjudican a la gran mayoría de nuestra población, sino que, como contracara de eso, benefician a un sector muy minoritario”. Puso como ejemplo el artículo que habilita a que se pueda hacer transacciones en efectivo por hasta 120.000 dólares –por el valor que tiene la unidad indexada hoy–. “La pregunta es qué trabajador tiene 120.000 dólares para circular en efectivo todos los días o todos las semanas. Claramente, eso no está hecho para nosotros, los trabajadores, ni para los jubilados, sino para un puñado de ricos que circulan mucho dinero y que además no lo quieren declarar”, sostuvo.

Por último, Fabiana Goyeneche, jerarca de la Intendencia de Montevideo e integrante de Casa Grande, resaltó la importancia de llevar a un referéndum estos 135 artículos de la LUC, porque “a unos muy pocos días, todavía hay un montón de gente que está indecisa”. Sostuvo que en una sociedad como la uruguaya, “en la que hay tanta responsabilidad cívica y tanta politización, hay miles de uruguayos y uruguayas que no saben qué hacer con una ley que tiene casi dos años, que se presentó como buque insignia de un gobierno que dijo venir a cambiar las cosas para mejor”. “Se presentó como una ley popular y justa. Tan popular y tan justa era que, a pocos días de decidir sobre esta ley, hay miles de personas que todavía no han encontrado un sentido, no han visto esa justicia y no saben qué hacer, si salir a defenderla o a derogarla. Y es que esta ley ni era tan urgente, ni era tan popular ni tan justa”, subrayó.

Goyeneche negó que los partidarios del Sí quieran “poner palos en la rueda”, como se señala desde el oficialismo, y “muchísimo menos” que sean “antidemocráticos”, sino “todo lo contrario”. Y “tan es así” que, a pesar de que la LUC “fue un paquete que se aprobó de espaldas al pueblo y que solamente para la tribuna se dijo escuchar a las organizaciones sociales”, se está proponiendo cambiar 135 artículos “de una ley que tiene casi 500”. “Si un gobierno que tiene cinco años y mayoría parlamentaria no puede gobernar porque se le deroga un tercio de una ley, entonces, tan preparado no está”, finalizó.

Graciela Bianchi: “Cada centro que me levanten, se lo voy a cabecear”

“Esto es lo que va quedando de mí, pero les puedo garantizar que por dentro estoy muy fuerte. Cuanto más me pegan, más me fortalecen, pero mis excompañeros no van a terminar de entenderlo; más vale que se callen la boca, porque, además, cada centro que me levanten, se lo voy a cabecear”. Así empezó su discurso la senadora blanca Graciela Bianchi en la noche del lunes en un acto de la lista 404 del Partido Nacional (PN) por el No que tuvo lugar en la sede de la Unión de Vendedores de Carne, en el barrio Cordón. Bianchi sostuvo que “lo peor de todo” es que sus “excompañeros”, en referencia a los dirigentes del FA, no se dan cuenta de que ella los conoce “desde el punto de vista teórico y práctico”.

“Yo no tiré nada durante la dictadura, lo escondí. Tengo todo: los manuales, los volantes; todo, todo, así que conozco teóricamente cuáles eran las posturas. Es cierto que no sé si los nueve años que hace que estoy en el PN, en especial en la lista 404, lograron sanarme del todo, porque hasta a mí misma me llama la atención el grado de desequilibrio al que están llegando los dirigentes del FA y del PIT-CNT. Yo soy de la época del Pepe D’Elía. Ya varias veces les dije a Fernando Pereira y a otra gente con la que yo he trabajado en otros momentos que le saquen ese nombre al local del PIT-CNT, porque al Pepe D’Elía, entre otras cosas, le tuvimos que votar una pensión graciable porque se moría de hambre”, sostuvo Bianchi.

Bianchi aseguró que para ella “no es nuevo” que Fernando Pereira, presidente del FA, sea “lo que está mostrando ahora”. Agregó que la diferencia es que “cuando estaban en el gobierno, en la zona de confort, todos parecían muy piolas, y parecían negociar y ser simpáticos”. Pero no –aclaró Bianchi–, “son simpáticos y piolas entre ellos”, lo que pasó fue que nunca pensaron “que iban a perder el gobierno”, y para ellos “gobierno, poder y partido es lo mismo, está dentro de la doctrina que los inspira”.

“Yo voy a dejar la última gota de mi sangre para que entiendan que en este referéndum nos estamos jugando el futuro democrático de este país. Y vamos a triunfar y a consolidar los cambios, porque, además, perdieron todo en el resto del mundo, les queda Iberoamérica. ¿Ustedes creen que a alguno de los dirigentes le importa lo que dicen los 135 artículos de la LUC? Si saben que el único camino era mentir, porque lo votaron con nosotros el 52%, hubo un régimen de trabajo normal, hasta con buena disposición de todos. ¿Cómo no van a mentir? No tienen otra opción. Se largaron a hacer esto para trancarle el gobierno a Luis [Lacalle Pou], para evitar que los cambios que el país necesita hace más de 40 años se empiecen a implementar”, aseguró.

Por último, Bianchi llamó a “no tragarse ninguna pastilla”, porque “empiezan a discutir los intelectuales”, que en la coalición también tienen alguno, “que salen a decir alguna cosa como si estuviéramos en la década del 50”, pero “estamos en el siglo XXI y acechados, además, por los totalitarismos, ya en guerra, por si a alguno le quedaba alguna duda”. “Entonces, basta de tibiezas y de dar vueltas para decir la verdad. El principio básico que los inspiró durante todos estos años, conjuntamente con el adoctrinamiento, fue la destrucción intencional de la calidad de la educación pública. Eso fue intencional, yo lo vi de adentro y por eso me fui. En consecuencia, esto no es un chiste, esto no es un juego; no les importan nada los 135 artículos. Cuando yo digo que los conozco, los conozco de verdad. Hoy me preguntaron qué va a pasar si gana el No: van a seguir trancando al gobierno. En consecuencia, cada vez tenemos que estar más fuertes”, finalizó Bianchi.