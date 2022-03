El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, le contestó al director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, que en un tuit sobre la intervención de la policía en el club Progreso apuntó: “Sé que el Frente Amplio va contra la Policía. Sé que el PIT-CNT los quieren nuevamente atados de manos contra el delito”. Ante esto, el jerarca canario dijo que esa es “la afirmación más grave que se ha hecho a nivel político en los últimos años, es de una gravedad total”.

El viernes en el estadio Abraham Paladino del Club Atlético Progreso, previo a disputarse un partido por la segunda fecha de la B, la policía allanó la tienda oficial del club, con el objetivo de encontrar “material rosado” en alusión al Sí, según denunciaron desde el club y para “confiscar pirotecnia”, según respondió el Ministerio del Interior (MI).

La diputada del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz demandó en su cuenta de Twitter una explicación urgente sobre lo sucedido, a lo que el jerarca del ministerio le respondió ese comentario sobre la Policía en el que agregaba: “Buscan pirotecnia. Cuál es el problema?”.

Consultado por este episodio en FM Gente, Orsi, que es hincha del club y fue a la sede tras lo sucedido para hablar con los directivos, dijo que prefiere pensar que “lo que se dijo de la Policía no era por parte del gobierno” y agregó: “Decir que un partido político está contra la Policía es escandaloso. Como decir también que los que votaban Sí estaban a favor de los delincuentes y los que votaban No estaban a favor de la Policía. Eso es temerario”.

Para Orsi, el comentario de González y los que van en ese línea son peligrosos: “¡No tienen ni idea de lo que se están metiendo y el peligro para una nación, para un Estado, que se empiece a utilizar eso!”. Afirmó que “son de las cosas que más me preocupan por el futuro. No se me ocurriría jamás pensar que un partido esté a favor de los delincuentes o en contra de la Policía. ¡Es tremendo! ¡No tenemos dimensión de lo que se dijo! Es el país que yo no quiero”, enfatizó.

Para el intendente, durante la campaña “hubo mucha manija, y a veces entramos en la manija. Hubo algunos excesos”, como lo que sucedió en el club. Destacó el buen trabajo y trato que tiene con la policía en Canelones y opinó que “politizar la institución policial es de las cosas más riesgosas que se pueden cometer en democracia”.

Sobre la misma situación comentó en diálogo con VTV Noticias y agregó que a su entender se está “pasando un límite que alguien tendrá que responder y que se explique qué se quiso decir con eso o que se retracte, porque sin duda se equivocó. Estoy seguro de que se dio cuenta que se equivocó y lo tiene que decir porque no quiero estar en los pantalones de un ministro si uno de mis subalternos, nada menos que el responsable de la Convivencia, hace una expresión tan temeraria”.