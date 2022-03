Diputados de la coalición de gobierno anunciaron que en la primera reunión de 2022 de la Comisión Especial de Adicciones, que será luego del referéndum, pedirán la convocatoria al secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) y presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), Daniel Radío, porque tienen críticas a su gestión.

En los primeros días de enero varios legisladores oficialistas habían manifestado su molestia con Radío no sólo porque tiene una postura antiprohibicionista al referirse a las drogas, sino porque cuestionó el proyecto de ley de internación compulsiva para personas con uso problemático de drogas. En aquella instancia, el líder del Partido Independiente y ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que Radío “cuenta con el total respaldo” de su colectividad. Además, el único diputado del partido, Iván Posada, había cuestionado la “actitud de censura”, pero no sólo hacia el integrante del Poder Ejecutivo, sino a “todo un partido que opina distinto de lo que opinan otros partidos integrantes de la coalición”.

Más de dos meses después, los diputados oficialistas reiteraron sus cuestionamientos a Radío y reafirmaron su intención de convocarlo a la comisión, que sería en calidad de invitación por la imposibilidad de citarlo, debido a su cargo. “Con todo el tema del referéndum las comisiones no están trabajando”, dijo el diputado de Cabildo Abierto (CA) Martín Sodano, que no integra la comisión pero solicitó a los miembros que Radío sea convocado. Igualmente, ratificó que “se va a convocar a Radío”.

Consultado acerca de si tuvieron posibilidad de hablar con el presidente del Ircca, dijo que eso no sucedió, y por tanto no revisaron sus cuestionamientos. “¿Radío cambió alguna política de las que está llevando a cabo en la JND? No. ¿Él se retractó de alguna de las reflexiones que hizo sobre los proyectos que se trataron en el Parlamento [en torno a la internación compulsiva de adictos]? No. Entonces la postura sigue siendo la misma”, dijo Sodano. Entre otros aspectos, el diputado cabildante dijo que “la ley que regulariza el mercado cannábico” explicita que debe actuarse en pos de la “rehabilitación, prevención, educación, una cantidad de ítems que desde la JND no se ven promovidos”. Además, cuestionó que, desde su cargo, Radío busca “promocionar el consumo turístico y el ingreso del cannabis a la cárceles”.

Sodano señaló que “la mayoría” de los diputados de CA “están en contra” de los postulados de Radío, al igual que otros legisladores de los partidos Nacional y Colorado. Así las cosas, consideró crucial su comparecencia para conocer planes que no se hayan difundido, porque respecto “de lo que se hace público, hay disconformidad”.

Otro diputado oficialista crítico con Radío es el nacionalista Álvaro Dastugue, quien dijo que la semana pasada debió haber una sesión de la comisión, pero cada uno de los legisladores estaba en sus respectivos departamentos militando a favor o en contra de la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración. La sesión será en la primera semana de abril y para esa instancia se cursará la invitación a Radío.

Según dijo, las manifestaciones de Radío sobre el proyecto de internación compulsiva de adictos “les molestó” a los redactores y a “algunos otros legisladores de la coalición”, pero su “principal preocupación” personal es el posicionamiento antiprohibicionista. “No estoy de acuerdo con atacar el prohibicionismo, creo que no hay ninguna experiencia positiva en ninguna otra parte del mundo, por lo tanto evidencia empírica no existe”, señaló.

En este sentido, pidió “ser un poco más certero y responsable con lo de atacar el prohibicionismo”, y señaló que “todos los que hablan de atacar el prohibicionismo” lo hacen por “una cuestión de opinión, no de veracidad”. “También me preocupa la falta de políticas de educación, de concientización, que interpreto que están ausentes”, apuntó.

En diálogo con la diaria, Radío aseguró que comparecerá ante la comisión una vez que lo convoquen, a pesar de que no está obligado a hacerlo.