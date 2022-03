Queda menos de un mes para el referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que se aprobó en 2020, y los promotores del Sí apuestan a que en estas últimas semanas de campaña se intensifique el despliegue territorial de dirigentes y militantes. “Estamos convencidos de que, como viene la campaña, se está construyendo una nueva mayoría para derogar la LUC”, dijo a la diaria el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y aseguró que “de cada diez hogares” que visitan, “en ocho” los “atienden bien” y “la mayoría están confirmando que van a votar el Sí o que lo van a pensar”.

El presidente de la fuerza política señaló que en función de lo que entienden que son buenos resultados de su estrategia de recorridas, se definió “aumentar” esa “participación capilar”. Manifestó que no está dentro de los planes del FA hacer “grandes actos”, sino que habrá “miles” pequeños “en cada ciudad, en cada pueblo, en cada playa, en cada plaza, en cada parque, en cada feria”, porque en esos lugares siempre “hay un grupo de militantes que se juntan” y “hablan con la gente”. “Y luego hay barriadas organizadas que están saliendo a cepillar el país entero”, detalló, y agregó que esa es “la fórmula” que les posibilitará “construir la mayoría” buscada.

Igualmente, sí habrá una instancia con la que esperan convocar a miles de personas en el mismo lugar. Se trata de un recital en el estadio Centenario en el que actuarán Christian Cary y Larbanois & Carrero, entre otros, y con el que se pretende recaudar fondos para encarar la etapa final de la campaña. Será el sábado 12 de marzo y las entradas que se pondrán a la venta corresponden a la tribuna y platea Olímpica. Los promotores del Sí esperan vender más de 15.000 entradas que van desde los 600 hasta los 1.600 pesos, aunque también existe la posibilidad de comprar 2x1, pero piden que estas “sean utilizadas por los que tienen una dificultad real para adquirir a precio pleno”.

José Nunes, dirigente del Partido Socialista que integra el comando del FA abocado al Sí, dijo a la diaria que esa actividad se diseñó “fundamentalmente” para financiar la campaña. En este sentido, si bien reconoció que las entradas “no son de las más baratas”, el objetivo es agotar las localidades “porque obviamente va tener un resultado económico” que necesitan. El FA, por separado, también organizó una correcaminata con el fin de recaudar fondos, pero a menor escala.

Sin embargo, tanto Pereira como Nunes manifestaron la posibilidad de que, cerca de la fecha del referéndum, haya un acto de cierre de campaña, y el presidente de la fuerza política adelantó que podría estar acompañado de una caravana, como el FA ya organizó en otras instancias.

La dirigente del Movimiento de Participación Popular Lucía Topolansky, a su turno, manifestó a la diaria que “la impresión” que tiene es que la campaña “está bastante pareja” entre el Sí y el No, y por tanto habrá “un final abierto”. “Lo que sí he constatado es que hay una gigantesca desinformación, que no se puede decir que esta ley la pidieron a gritos, que es popular y una cantidad de adjetivos que le pone el oficialismo, porque una cantidad de gente –alguna será de ellos y otra de nosotros– no sabe lo que dice [la ley]”, consideró.

En este sentido, señaló las bondades de “la capacidad de explicar” y “difundir” los contenidos de la ley. “Por eso me parece bien que algunos compañeros empiecen a debatir [en los medios] y que expliquen, porque también la visibilidad de los medios ayuda, pero eso no es contradictorio con el puerta a puerta, con el boca a boca, con el reunirse con diez, con veinte o con los que sea, porque es una ley compleja de explicar incluso reduciéndose a ese pedacito que son los 135 artículos”.

“Moderado optimismo”

Nunes afirmó que en el FA “el ambiente es de moderado optimismo”. Expresó que si bien no tienen “información profesional y técnica” que indique que el Sí obtendrá la mayoría necesaria para la derogación, “en general el despliegue” encuentra “receptividad” y “simpatía” entre la gente. “Tenemos una expectativa optimista sobre el resultado de la consulta, partiendo de la base de que tenemos que esforzarnos mucho, que nada está resuelto pero que tenemos condiciones para alcanzar el objetivo”, resumió el dirigente socialista.

Pereira señaló que los dirigentes y militantes están “llegando” a la población, pero sólo luego del referéndum se podrá analizar “si esa capilaridad tuvo la convicción y los argumentos necesarios” para que la gente opte por el Sí, en un contexto en el que el gobierno todavía goza de “cierta luna de miel”.

A su vez, Nunes manifestó que en el FA existe “la preocupación” de que “puedan expresarse todas las voces que están convocando a votar por el Sí” y no sólo las del partido. En este sentido, criticó la “intención, por parte de los partidarios del No, de concentrar el debate entre los actores político-partidarios, porque eso les permite no discutir la ley sino discutir sobre la gestión del FA” en sus 15 años de gobierno. En contraposición, el objetivo del FA es “discutir la ley”, y para eso pretenden abrir el abanico a “gente que viene de distintas experiencias sociales”, porque “la idea justamente es mostrar esa diversidad, mostrar que es una causa que trasciende lo partidario”. Entonces, dijo que el “rol sustantivo” lo tiene “el despliegue en el territorio nacional” y “la posibilidad de afirmar el carácter plural de la campaña por el Sí”.

La visión de que hay que abordar la discusión desde el contenido de la ley es compartida dentro del FA, porque además se interpreta que en ese debate el que fracasa es el oficialismo. “En la medida en que los uruguayos conocen el contenido de la LUC, se vuelcan por el Sí, y por eso hay tanta reticencia a debatir [de parte del gobierno]”, expresó Pereira, quien se ofreció a debates mediáticos en varias instancias.

“Es una ley de tan mala calidad que nadie [del gobierno] quiere ir a la discusión del contenido de la norma”, afirmó el presidente del FA. Agregó que dirigentes del oficialismo le han “suspendido varios” debates mediáticos “en la etapa de recolección de firmas” y ahora “dicen que los que estaban pautados no lo están”.

Después del referéndum “nos van a vacunar”

Otra es la discusión sobre qué pasará luego del 27 de marzo, y sobre eso los dirigentes del FA tienen una hipótesis: que el gobierno va a profundizar sus reformas y que lanzará iniciativas que hasta ahora, presuntamente, ha frenado por la campaña rumbo al referéndum. “La LUC tiene un contenido muy negativo, pero lo que viene después de la LUC... Todo hace pensar que va a ser peor”, advirtió Pereira en referencia a la reforma de la seguridad social, entre otras. De todas formas, dijo que, de ganar el Sí, estas iniciativas oficialistas podrían ser neutralizadas.

“Pasado el 27 de marzo se va a ir para arriba el combustible, porque lo tenían aguantado por el referéndum”, dijo Topolansky, quien también expresó que el gobierno, por el mismo motivo, prorrogó “los jornales solidarios” y no aceleró “la reforma jubilatoria”. “Después del 27 de marzo va a suceder una cantidad de cosas”, resumió.

“Gane el No o gane el Sí, a partir del 27 de marzo se va a desplegar sin taparrabos la realidad de la coalición, nos van a vacunar sin papelito que firmes, sin agenda para agendarte. Con las tarifas, con la reforma jubilatoria, va a haber una vacunación general. Estoy convencida de eso; puede tener distintas intensidades con el resultado, pero va a suceder”, sentenció.