Este martes la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi tuvo un intercambio en Twitter con Esteban Valenti, coordinador de la campaña publicitaria de la Comisión por el Sí en el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Valenti compartió un fragmento de un espacio de Twitter en el que la senadora hablaba sobre el aumento en la edad jubilatoria y escribió: “Confesión de Graciela Bianchi. Lo peor viene después del 27 de marzo”.

En el audio se escucha decir a la senadora: “El gaucho este trucho que hace hablar, Valenti, dice que van a llevar a los 65 años la edad jubilatoria; es muy probable que pase, pero no está en la LUC”.

Ante la publicación de Valenti, Bianchi retrucó: “Sátrapa: la edad de 65 años la defendemos TODOS los trabajadores porque hoy el promedio de vida supera los 75 años. Así lo hacen los países desarrollados y los uruguayos que vivimos de nuestro trabajo y no de negocios oscuros a los que vos estás acostumbrado”.

En noviembre del año pasado la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) votó el Informe de Recomendaciones para la Reforma del Sistema Previsional que el gobierno planea implementar.

El documento final fue aprobado por el oficialismo y los representantes empresariales, mientras que los representantes del Frente Amplio (FA), el PIT-CNT y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay se opusieron; en total la votación final fue de diez votos a favor y cinco en contra.

En su momento la delegación del FA no acompañó el informe porque se opone a varios aspectos denominados “cuestiones sustanciales”, entre ellos el aumento de la edad mínima para jubilarse y el cambio de 25 a 30 años de aportes. Con respecto al primer punto destacaron que es una recomendación que “amenaza dejar un contingente importante de trabajadores sin atender a edades donde no tendrían posibilidades de reinsertarse en el mercado de trabajo, lo que podría incluso agravar los problemas financieros”. En este sentido, también se critica que las recomendaciones no evaluaron medidas para estimular el retraso de la jubilación.