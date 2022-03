No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La carta publicada en Búsqueda por el exdirector de la Policía Nacional Mario Layera, en la que llama a votar por el Sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) en el referéndum del 27 de marzo, generó fuertes repercusiones en el oficialismo.

Uno de los primeros en salir al cruce de los dichos de Layera fue el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Durante una rueda de prensa en el marco del Día de la Fuerza Aérea Uruguaya, manifestó que le “llama la atención” que “los principales protagonistas del desastre en materia de seguridad pública en los últimos 15 años, que fueron responsables de llevar adelante políticas que debilitaron a la Policía, con prejuicios ideológicos, que no supieron o no pudieron enfrentar a la ciudadanía, y son los responsables de la mayor crisis de inseguridad, donde se multiplicaron los delitos, donde hubo récords de homicidios, de rapiñas, de hurto, ahora intenten dar clase”.

En su carta Layera afirmó que la LUC “empodera a la Policía para que enfrente toda situación de conflicto social más que al crimen organizado, la corrupción y la violencia de género”. En este sentido, consideró que “un sicario no va a ser disuadido” por la regulación y “tampoco el tráfico de drogas”, sino que el efecto que tiene es que “expone a los policías a obviar los riesgos en estos casos y a enfrentar al ciudadano común con la fuerza desmedida de la mal considerada ‘guerra’”.

Según García, “Layera fue parte de un gobierno y el responsable, con las autoridades políticas, del desastre en materia de seguridad pública”, en parte porque “tuvieron prejuicios hacia la Policía, porque la base de todo esto fue el prejuicio institucional hacia la Policía”.

El ministro de Defensa consideró que “la LUC tiene resultados que son medibles, que están medidos por los mismos funcionarios públicos que medían los resultados de Layera y que decían que eran un desastre”. “No cambiaron los funcionarios, cambiaron las políticas y los responsables de llevar adelante las decisiones. Y esos funcionarios nos dicen hoy que con la LUC tenemos menos rapiñas, menos homicidios, menos hurtos”, añadió,

Fuera de las estadísticas, García señaló que también hay algo “intangible, pero muy importante”, que es que “el presidente de la República y el ministro del Interior no tienen ningún tipo de prurito en defender a la Policía cuando actúa en nombre de la Constitución y de la ley”.

También durante la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Uruguaya, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo a la prensa que el exdirector de la Policía Nacional “del deterioro de la seguridad ciudadana sabe mucho porque es uno de los principales responsables”.

El excandidato presidencial planteó que Layera “vivió todo el proceso por el cual se fue cayendo toda la seguridad con la cual el pueblo uruguayo se había acostumbrado a vivir y ya no es lo mismo. Es claro que tiene experiencia en ese tema y lo menos que puede hacer es llamarse a silencio, teniendo la cuota de responsabilidad que tiene en todo esto”.

Manini afirmó que “la represión termina con delincuentes en la cárcel. ¿La solución es dejarlos libres, delinquiendo dentro de la sociedad para no reprimirlos? La verdad es que no sé cuál es la alternativa que plantea”.

“No entiendo a quién le puede molestar que se configure delito el dañar una cárcel, fugarse, resistirse al arresto, insultar a la Policía, que los antecedentes de los menores que cometen los delitos más graves no se borren cuando cumplen 18 años”, planteó y agregó que “esto se está mirando desde la óptica del delincuente”. “Para mí, la LUC no facilita ningún tipo de exceso. Los excesos que se cometen se pudieron haber cometido antes de la LUC o después de la LUC. Acá lo importante es que el que se salga del protocolo, de la ley, sea castigado como corresponde”.

Autoridades

Dentro del Ministerio del Interior los dichos de Layera también provocaron fuertes críticas. El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, dijo al programa Primera mañana de El Espectador que las declaraciones de Layera parecen de un “turista escandinavo”. “Habla de respeto a la Policía cuando morían policías en servicio y no iban a los velorios. ¿Ellos hablan de respeto por la Policía? ¿Hablan de Estado policial? Los amigos de dictaduras hablan de Estado policial?”, planteó.

Por otro lado, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del ministerio, Santiago González, dijo en Twitter que hoy debe ser “el día de los inocentes”, porque “sólo eso explica que el padre de la crisis de inseguridad más grande de la historia salga a hablar de seguridad, después de su desastrosa gestión”.

Hoy debe ser El Día de los Inocentes.



Sólo eso explica que el padre de la crisis de inseguridad más grande de la historia, salga a hablar de seguridad, después de su desastrosa gestión.



Esta es la imagen del SI.



Esta es la imagen de la seguridad del @Frente_Amplio



VOTA NO pic.twitter.com/LBgvZ4qlVm — Santiago González (@santiagon1974) March 17, 2022

Esta mañana, entrevistado por Informativo Sarandí, Layera sostuvo que “en la acción policial, el policía puede equivocarse porque es un ser humano, pero no otorgándole mayor facultad se va a mejorar la gestión”.

“Si fuera cómodo guardaría silencio sobre lo que yo entiendo importante. Yo creo que nunca he faltado el respeto a la Policía. Si soy una voz que trata de pensar con los ciudadanos, debo ser transparente, la gravedad de la situación nunca la ignoré”, sostuvo el exdirector de la Policía Nacional.

En este sentido, citó al fallecido Julio Guarteche, quien fue director de la Policía Nacional entre 2010 y 2016: “La acción errónea de un policía, de uno solo, echa abajo todas las acciones que miles de policías diariamente hacen”.

También planteó que el enfoque de los artículos sobre seguridad de la LUC tienen “una visión de que hay una amenaza de conflicto social” y que se están “obviando las principales amenazas que no reconocen el problema”. “La violencia no se va a resolver rápidamente, va a estar presente entre nosotros y tenemos que buscar iniciar, con la conjunción del mayor conocimiento posible, para resolverla. Pero no con más violencia”.