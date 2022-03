No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los resultados en las urnas mostraron una diferencia ajustada a favor del No sobre el Sí en el referéndum sobre la ley de urgente consideración (LUC), y en el día después los dirigentes políticos comienzan su proyección sobre lo que vendrá. El presidente, Luis Lacalle Pou, puso la mira sobre la reforma de la seguridad social y la remarcó tras el triunfo del No como la próxima prioridad del gobierno; lo mismo hizo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Luego de votar, Pereira dijo a la prensa que, a su entender, esa discusión iba a requerir un “diálogo social que va mucho más allá de los expertos” que integran la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que eleva recomendaciones al Poder Ejecutivo. En la misma línea se expresó el lunes en Desayunos Informales, donde dijo: “El gobierno tiene señales claras hoy de que de largo no puede seguir, puede hacerlo de una manera o de otra. ¿Se imagina reformando la seguridad social sólo con un informe de una comisión de expertos y mandándolo al Parlamento en frío? Yo no me imagino. Se necesita un diálogo social, este es el tema más importante de la generación que viene”, dijo.

“Se va a cambiar una norma que va a ser para 30 años para adelante” y, en ese sentido, advirtió que hay que llegar a un acuerdo político entre las organizaciones de empresarios, trabajadores y jubilados. “Hay que llamar a los que tienen votos”, pidió, e insistió en que también deberían participar las organizaciones sociales.

A su entender, “los decisores” concurrirán a la discusión asesorados por sus expertos, y “ahí es donde hay que negociar, de lo contrario el experto se queda colocado en su lugar de origen porque la política no es su función, es construir un documento. Hay una diferencia entre la política y la construcción perfecta de un documento; nunca un documento técnico va a ser perfecto para la política, porque luego hay que comulgar con la gente”. “Creo que la señal que recibió el presidente es que la mejor herramienta que tiene es conversar con la oposición y las organizaciones sociales”, resumió.

Sobre el mismo tema habló también el senador del Frente Amplio Alejandro Sáchez, quien afirmó que “teníamos razón cuando decíamos que el gobierno estaba ocultando la ley de reforma de seguridad social en el medio del referéndum. Porque ningún actor del gobierno ni del No hizo una sola mención a la ley de reforma de la seguridad social. Terminó el referéndum y es el presidente de la República el que la nombra como prioridad. Hasta ahora no habíamos escuchado esa prioridad, la habían puesto abajo de la mesa”, declaró a Nada que perder de radio M24.

Según el legislador, el Frente Amplio quiere discutir la propuesta y tener “un diálogo sobre seguridad social” y todo lo que esta abarca, incluyendo no sólo las jubilaciones y pensiones, sino también el seguro por enfermedad y el seguro de paro. “Tiene un alto costo y, por lo tanto, es válido discutir sobre el financiamiento y la sostenibilidad de la seguridad social y hacia el futuro”, subrayó.

Con respecto al borrador que presentó al Poder Ejecutivo la Comisión de Expertos en Seguridad Social, dijo que no comparten que “la reforma sea hacer trabajar más años a la gente y que cobre menos”, y agregó que se puede acordar sobre el aumento de la edad jubilatoria pero para eso es necesario que los trabajadores tengan “incentivos” que los inviten a seguir trabajando.