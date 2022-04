En la conferencia de prensa que brindó el lunes, el presidente Luis Lacalle Pou anunció aumentos a cuenta para pasividades y salarios públicos, y también una convocatoria a las mesas de negociación del sector privado que no habían previsto ajustes por inflación para este año. Acompañado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el mandatario sugirió a los privados un eventual correctivo por inflación, lo cual no fue del todo bien recibido por las cámaras empresariales, que esperan conocer más detalles del planteo en el ámbito del Consejo Superior Tripartito, pero a priori señalan que no hay espalda en el empresariado para sostener un aumento de los salarios y una contención de los precios al mismo tiempo.

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Juan Martínez, aclaró a la diaria que la confederación en sí no tiene una posición tomada, pero personalmente planteó que si bien “hay que tomar alguna medida para evitar el escape inflacionario y los desajustes de la economía”, con este tipo de anuncios “se le está pidiendo al sector empresarial un apriete importante, porque por un lado se le está pidiendo que controlen los precios y por otro que incrementen los salarios, adelantando ajustes del IPC [índice de precios al consumo]”, analizó.

Martínez aseguró que “es una medida que al sector empresarial lo complica”, porque no todos los sectores “están en excelentes condiciones”, y agregó que “afecta también a la competitividad”, uno de los “temas centrales a tratar” para “empezar a crecer”. “Si no, estamos con la misma torta, sacando unos pedacitos para cada uno, y creo que el objetivo principal es agrandar la torta”, reflexionó.

No obstante, el dirigente empresarial apuntó que el anuncio de Lacalle Pou no lo sorprendió, “porque va un poco en línea para frenar el tema inflacionario y atender las necesidades de la gente, que evidentemente está teniendo un desfase en los bolsillos, al igual que el sector empresarial”. “Lo que veo es que está pensado hacia un sector, y el sector empresarial es el que va a tener que seguir sosteniendo el tema de la economía”, observó.

Por otra parte, Martínez señaló que los aumentos en las pasividades y en los salarios públicos “los estamos pagando todos a través de los impuestos, por lo tanto, son aprietes” que también repercutirán en el sector empresarial. “Sin duda que la responsabilidad del empresariado es importante, siempre estuvo en sintonía y siempre pretende acompañar, pero hay que atender los casos individualmente”, acotó el expresidente de la Cámara de Turismo.

También relativizó el argumento de Lacalle Pou sobre el aumento de la recaudación y el crecimiento económico de los últimos meses para sostener este tipo de medidas: “Todo bien, pero por otro lado sube el combustible, suben los insumos, suben los costos de importación de materia prima”, enumeró, y pidió tener “en cuenta todos los impactos negativos que han tenido las empresas en sus rentabilidades en los últimos tres años”.

“Hay que empezar a hacer números de nuevo”

“Es una cosa o la otra: no se puede no subir los precios y subir los salarios”, sentenció el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Daniel Sapelli, consultado por la diaria sobre los anuncios de este lunes. Sapelli señaló que aún está a la espera del “planteo formal” de las autoridades, más allá de lo declarado en la conferencia de prensa, pero indicó que, en principio, ve una dificultad en conjugar la contención de los precios y el aumento salarial.

“El tema hasta ayer eran los precios; cómo podíamos hacer para que no impacte la suba de algunos commodities en el mundo en los precios de los productos localmente, y que no afecte la inflación. Ahora, ante este planteo, hay que empezar a hacer números de nuevo, porque obviamente es una cosa o la otra: no se puede no subir los precios y subir los salarios. Las dos cosas juntas es complicado”, advirtió.

No obstante lo anterior, Sapelli dijo que se deberá analizar “puntualmente” y “rubro a rubro” qué espalda hay para sostener aumentos. En principio, dijo que salvo el sector turístico, “que obviamente ha cambiado en los últimos meses”, hay “muchos rubros que han empezado a funcionar pero vienen de dos años de operar muy por debajo de lo habitual o directamente no operar, como es el caso del sector eventos”. Si bien dijo que “de a poquito están empezando a trabajar de nuevo”, opinó que difícilmente “esos sectores puedan estar dando aumentos de salarios cuando recién se están recuperando”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Alfredo Antía, dijo a El País que el “cambio de acción” solicitado por el gobierno llega en “medio del río”, en referencia a los contratos iniciados con proveedores y empresas, y coincidió con otros dirigentes en la dificultad de cuidar los precios si se debe aumentar los sueldos: “Mientras nos piden cuidar los precios, por otro lado nos están solicitando que indexemos los salarios”, declaró. También cuestionó que se convoque a negociar por rama, dado que cada empresa es una realidad distinta, y hay algunas que tienen “más aire” para llevar adelante los ajustes, respecto de otras.