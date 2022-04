Durante una recorrida por Salto este miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que no le sorprenden las quejas del Pit-Cnt sobre las medidas tomadas por el Ejecutivo para incidir en los salarios y jubilaciones ya que “han tenido una oposición sistemática al gobierno”.

Luego de que la central sindical calificara de “insuficientes” el aumento del 3% en las jubilaciones y pensiones y del 2% en el salario de los funcionarios públicos y solicitara una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el presidente sostuvo que “reuniones han tenido todas las que han querido y las van a seguir teniendo”.

“Que el Pit-Cnt haya dicho que es insuficiente no me llama la atención. No esperaba otra cosa del Pit-Cnt, que ha tenido una oposición sistemática hacia el gobierno, y hasta hace poco tiempo electoral”, dijo Lacalle Pou, en referencia a la recolección de firmas y posterior campaña en el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que fue impulsada por la central sindical. “Es su opinión, no me corresponde a mí discutirla y difícilmente nos pongamos de acuerdo, aunque me llamó gratamente la atención que algún dirigente sindical dijo que es en la buena dirección. Por lo menos nos dieron una, insuficiente pero en la buena dirección”, opinó el mandatario.

El mandatario se refería a las declaraciones del vicepresidente del Pit-Cnt, Joselo López, que el martes afirmó en el programa Justos y Pecadores de Radio Uruguay que “si este 2% es a cuenta del salario perdido, que fue el compromiso que asumió el presidente de la República con los trabajadores estatales cuando asumió el gobierno es una buena noticia, sin dudas”. López también dijo que “si fuera en esa dirección de recuperar el 6% que es la pérdida salarial que hemos tenido en los dos primeros años puede ser insuficiente, pero es una buena noticia porque achica el margen de esa pérdida y le quedan dos años al gobierno todavía para ir buscando otras alternativas que permitan absorber ese 4% restante”.

El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, en tanto, había señalado que la medida adoptada por el gobierno, que sería válida a partir de julio, no es “un ajuste” sino “un vale”.

Biden

El consejero de la embajada de Estados Unidos en Uruguay, Eric Greelan, dijo esta mañana al programa En Perspectiva que estaba trabajando para que Lacalle Pou mantenga una reunión con su par, Joe Biden, en la que discutir, entre otras cosas, las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

En este sentido, el mandatario fue consultado en Salto al respecto y respondió que “siempre es buena cosa tener un vínculo con EEUU, si algún día se da esta visita, por supuesto que vamos a acceder inmediatamente”.

“Es uno de los países más importantes del mundo y para Uruguay, en distintas etapas de nuestra vida, fue muy importante. Recordemos la crisis del 2002. También es importante en algunas actividades que han crecido en nuestro país, como la exportación de software a ese país. Y además es uno de los tres jugadores más importantes del concierto internacional”, evaluó el presidente.