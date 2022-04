Esta semana el directorio del Partido Nacional (PN) tenía agendado reunirse para pronunciarse sobre la situación del edil Juan López, que se desmarcó de su partido para votar un fideicomiso en la Junta Departamental de Canelones destinado a obras. A pesar de que este apoyo desató una polémica interna entre los blancos y el edil fue centro de críticas de varias figuras nacionalistas, que incluso le pidieron la renuncia a la banca, el directorio decidió este lunes no expedirse al respecto.

En rueda de prensa, el presidente del directorio, Pablo Iturralde, dijo que tras conocerse cómo fue la votación López “había presentado renuncia al partido” y “se actuó en consecuencia: acordamos su desvinculación, luego cambió de opinión y retiró su renuncia”. Iturralde enfatizó que López “en diálogo conmigo acordó su desvinculación”.

Para Iturralde, ahora que López “retiró la renuncia” debería haber un planteo de las autoridades departamentales para que el tema sea analizado por el directorio. “No tenemos ningún planteo de la bancada de ediles ni de la Departamental de Canelones, por lo que estamos a la espera de las autoridades departamentales”.

“La destitución no se va hacer en tanto no se pide una, las consecuencias deben canalizarse a través de los organismos departamentales que plantearán el tema y se canalizará hacia la Comisión de Asuntos Políticos, Asuntos Municipales o la Comisión de Ética”, explicó Iturralde, y subrayó: “Nosotros no vamos a juzgarlo en tanto el tema no sea planteado por la Departamental de Canelones”.

Asimismo, Iturralde le sacó relevancia al hecho de que en su momento se haya planteado la renuncia y tildó que esa situación se ve “como un dato: planteó la renuncia y después la retiró, no tenemos mucha cosa para decir, queda la pelota en la cancha de Canelones”.

Antes de la Semana de Turismo, López había dicho que esperaba ser recibido esta semana por el directorio del PN para expresar cómo llegó a la decisión de votar junto con el Frente Amplio y darle al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, la posibilidad de endeudarse por fuera de su período de gobierno. Por el momento, el directorio no tiene agendada una reunión con el edil, que se mantiene en su cargo.