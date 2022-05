Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a excepción de la titular, Azucena Arbeleche, comparecieron este miércoles ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para dialogar acerca de las estrategias del Poder Ejecutivo vinculadas a la contención de los precios. Al final de la sesión, el oficialismo mostró conformidad con lo expresado por los jerarcas, mientras que la oposición manifestó su descontento y resolvió interpelar a la ministra.

El diputado del Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar, declaró a la prensa que notó a los jerarcas “conceptualmente claros” y con el rumbo “muy firme”, tomando “las decisiones que se tienen que tomar”. “Hay un buen razonamiento de cómo se viene manejando el tema precios” y de “cómo se viene planificando el futuro en cuanto al tema salarios”, expresó el diputado.

Con este criterio fue que los diputados de la coalición de gobierno votaron negativamente sobre una minuta de comunicación propuesta por el Frente Amplio (FA), cuyo objetivo era solicitar al MEF que redactara un proyecto de ley para exonerar de IVA por tres meses, con la posibilidad de prórroga, a distintos cortes de carne vacuna. Para una medida de este tipo es necesario que la redacción del proyecto de ley sea del Poder Ejecutivo, porque así lo exigen los temas impositivos.

Andújar aseguró que las minutas “no dejan de ser una aspiración y una buena intención”, pero “quien maneja la economía del país” es el MEF. En este sentido, explicó que este ministerio “está trabajando bien el mercado de precios”, y una renuncia fiscal “es una decisión que tiene que tomar” por sí mismo.

Sobre la ausencia de Arbeleche en esta instancia, al igual que en otras similares a las que fue convocado el MEF, Andújar argumentó que “las convocatorias no son específicamente para que venga el ministro en persona” y que “siempre ha pasado” que asistan otros jerarcas de segunda línea en su lugar. “La ministra siempre le ha respondido a la sociedad y está presente cuando ella entiende que tiene que estar presente”, sentenció.

Distinta es la visión del FA, no sólo acerca de la política de contención de precios, sino sobre la ausencia de Arbeleche en la Comisión de Hacienda. La diputada Bettiana Díaz señaló que esta comparecencia fue “muy insuficiente” y cuestionó que, terminada la sesión de la comisión, aún el FA sigue sin tener “información sobre lo que está pasando con la política de contención de precios”. “Entiendo que fue ese el motivo por el que no vino la ministra, porque no tenía nada para decir en el Parlamento, y eso habla también del poco respeto que le tiene el Poder Ejecutivo al Parlamento”, opinó la diputada.

Entre las desinformaciones en torno a la política de precios, Díaz repasó: “Nunca supimos cuánto iba a ser el costo fiscal de la exoneración en el asado, cuánto iba a ser el costo fiscal de la rebaja de IVA para los panificados, lo mismo sucedió con la medida de [descuento de] Imesi [Impuesto Específico Interno] para frontera. Realmente nosotros entendemos que acá hay un camino de diálogo que no se está recorriendo bien y de hecho el Parlamento no tiene la información”.

Señaló que el FA acompañó “muchas de estas medidas” porque entiende que “a la gente le puede aliviar un poquito”, pero se intentó conocer “cuál era el impacto concreto en el consumo promedio de los hogares y eso es algo que no se contesta”. “Se sienten un poco como una tomada de pelo por parte del equipo económico este tipo de comparecencias”, lamentó.

Además, Díaz expresó que otrora Uruguay sufrió impactos económicos por “otros conflictos bélicos, otras crisis financieras o petroleras en el mundo” y el país “no se enteró porque había un Estado proactivo”, ya que “mientras los precios fluctuaban” y “la inflación a veces se salía de los rangos meta, aumentaba el salario real”, y en cambio cuestionó que “en Uruguay hace dos años y medio que no aumenta el salario real sino que viene cayendo”.

En este contexto es que el FA decidió, en una reunión de su bancada horas después de la comparecencia del MEF, convocar a Arbeleche en régimen de interpelación, confirmaron a la diaria varios diputados. El coordinador de la bancada frenteamplista de Diputados, Gustavo Olmos, dijo a la diaria que una de las explicaciones que dio el equipo económico para no hacer más exoneraciones de IVA es que “se puede beneficiar gente que eventualmente podría pagar los productos con IVA”, es decir que se haría “una renuncia fiscal a favor de sectores que no lo necesitan”. A su entender, esto es “absolutamente cierto”, pero el MEF “no explica por qué no usa los mecanismos que son claramente vinculados a los medios electrónicos”, que permitirían una exoneración o reducción impositiva focalizada y “que no sean los intermediarios los que se apropien del beneficio”.

“Tampoco se explica por qué la coalición no acompaña en Diputados lo que sí acompañó en el Senado de solicitar al Poder Ejecutivo que exonere de IVA a algunos productos de la canasta básica”, cuestionó Olmos, quien agregó que “la inflación es alta pero es mucho más alta en los productos que típicamente consumen los sectores de menos recursos, o sea que está impactando mucho más negativamente a quienes tienen pocos recursos que a quienes tienen un buen pasar”.