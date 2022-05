No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Las Juventudes del Frente Amplio (FA) cuestionaron en las últimas horas el accionar de la fuerza política tras conocerse la disposición de la Justicia de imponerle al diputado Gerardo Núñez medidas cautelares ante una denuncia por violencia de género.

Los Jóvenes de Minas del FA repudiaron en un comunicado el “silencio” de la fuerza política, “siendo conscientes de que en este mismo silencio no hay una ausencia de acción, sino una decisión con la cual se dice mucho más de lo que se cree”.

Ante lo acontecido con Gerardo Nuñez, la JFA Minas declara: pic.twitter.com/IitlyzFf7E — Jóvenes FA Minas (@jfa_minas) May 5, 2022

“Como mujeres sabemos que no existen hasta el momento espacios en los que estemos seguras y amparadas por completo, pero entendemos que el Frente Amplio como fuerza que se autodenomina antipatriarcal debería al menos intentar acercarse a construir espacios donde el acompañamiento a las mujeres y a sus distintos padeceres no queden únicamente en el discurso”, señala el comunicado.

Para los Jóvenes de Minas del FA, es “urgente concretar y llevar a la práctica aquello de lo que nos hacemos eco”. En ese sentido, manifiestan que es “necesario, pertinente y urgente” pedir la renuncia a Núñez. “No queremos abusadores dentro de nuestra fuerza política, no nos vamos a callar”, concluyen.

En la misma línea se pronunciaron los Jóvenes Frenteamplistas del Oeste, que repudiaron el martes en un comunicado el “silencio total y cómplice de la fuerza política ante los hechos sucedidos”. A su entender, como fuerza política definida como antipatriarcal, no se puede cuestionar “a una derecha por esconder abusadores cuando hoy tenemos una situación delicada propia y no se trata de forma directa”.

Al igual que la juventud de Minas, solicitaron que se le exija la renuncia, para ser “consecuentes” cuando se habla de “proteger a las compañeras de la violencia machista”. “No toleraremos que dentro de nuestra fuerza política haya abusadores”, expresaron en el comunicado.

En la tarde del jueves, el Partido Comunista del Uruguay (PCU), al que pertenece Núñez, publicó un comunicado en el que informa que resolvió mantener la licencia de todas las responsabilidades políticas y la representación parlamentaria del diputado, y además de acompañar la decisión de someter el caso al Tribunal de Conducta Política, dispuso “adicionalmente su pase a la Comisión de Control del Partido”.

La presidenta de la Comisión de Género del FA, Patricia González, expresó en su cuenta de Twitter que “las mujeres que denuncian tienen nuestro apoyo”, y que “en el Frente Amplio somos cientos de compañeras trabajando para articularnos y tejer una red que nos aguante a todas”.

La violencia de género es un problema estructural de la sociedad en la que vivimos. Decir que no son casos aislados es decir qué pasa todo el tiempo, en todos lados y a todas las mujeres. Ninguna organización está libre de violencia, menos un partido político.



[1/5] — Patricia González Viñoly (@PataGonzaV) May 4, 2022

El pedido de renuncia

Romina Inzaurralde, integrante de Jóvenes FA Minas, dijo a la diaria que cuando trascendió la noticia de la resolución de la Justicia quedaron a la espera de que el PCU y posteriormente el FA tomaran alguna medida. El Departamento de Mujeres de la Juventud del FA en Minas se reunió y acordaron emitir un comunicado, que posteriormente fue aprobado por toda la juventud.

“Lo que esperamos es que Gerardo Núñez renuncie a la banca del FA y que, si no piensa renunciar, que el FA, que se denomina antipatriarcal, le exija a este diputado que abandone su puesto”, expresó.

A su entender, en el momento que una víctima denuncia a “uno de nuestros compañeros y se confirma que realmente existió [un abuso], el FA tiene que exigir la renuncia de una. Esto de seguir investigando y mandar al diputado a que no ocupe la banca hasta que no se termine la investigación es algo que desde la juventud y desde las mujeres nos parece una tomada de pelo”, sentenció. En ese marco, manifestó que se buscó “hacerlo público” para que las medidas que se tomen en el futuro “sean más aceleradas y acertadas, pensando en proteger a la víctima y no al varón que está cometiendo el abuso”.