El miércoles 18 el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) anunció a través de un comunicado que habían sido detectadas irregularidades en el manejo de los fondos de la Comisión de Patrimonio al menos desde 2018, lo que llevó a la cartera a iniciar un sumario a la funcionaria involucrada y plantar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Una semana después, este miércoles, ante nueva información surgida de un pedido que realizó el MEC al Banco República, el ministerio decidió ampliar la denuncia, según informó El País y confirmó a la diaria el presidente de la comisión, William Rey.

De las primeras informaciones que recibió el MEC desde el banco estatal se desprende que a partir del 2 de marzo de 2020 y hasta abril de ese mismo año se comenzaron a emitir cheques “por cientos de miles de pesos”, de acuerdo al MEC, firmados por el arquitecto Nelson Inda, quien dejó el cargo de presidente de la comisión al asumir el nuevo gobierno.

Se trata de varios cheques con números redondos, algo extraño en las compras estatales, y están destinados al portador. Quien cobró esos cheques es información protegida, por lo que se tendrá que esperar a si la Justicia entiende pertinente levantar el secreto bancario. Según lo cotejado entre el MEC y la información del Banco República, los montos faltantes de la Comisión de Patrimonio desde 2018 a la fecha ascenderían a unos diez millones de pesos.

Asimismo, de acuerdo a la nueva información surgida, un nuevo funcionario habría sido sumariado. Según explicó Rey a la diaria, actualmente “hay una comisión de trabajo en la que participa gente de nuestra comisión y gente del ministerio, que está trabajando precisamente en poder ampliar esa información”, es decir, encontrar más irregularidades. Sin embargo, “hay información a la que no podemos acceder desde 2018 para atrás porque hay un cambio de sistema en el Banco República, pero sí está pedido poder hacerlo y continuarlo”, confirmó el jerarca.

Inda dijo a El País que está a disposición de las autoridades y de la investigación, y contó que se enteró de la denuncia por la prensa. “Es raro eso de los cheques. Me retiré el 1° de marzo y no fui más por la comisión, nunca más. No sé. Supongo que me llamarán y ahí veré el cheque. No puedo explicarlo. Pero no tengo nada que ocultar. Estoy jubilado”, señaló.