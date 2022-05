El lunes, la diaria informó que el coordinador general del sector colorado Ciudadanos y ministro de Ambiente, Adrián Peña, pedirá más presupuesto para su cartera, que considera “lo mínimo para cumplir con las funciones”. Entre ellas, todo lo relacionado al control de la planta de UPM 2 -para lo que precisan 45 millones de pesos-, que empezaría a funcionar en 2023, así como también la entrega de las obras y puesta en marcha del Ferrocarril Central y el “cierre formal” de 60 canteras.

Peña también señaló que su cartera necesita “la actualización de la flota”, ya que “es muy vieja”: tienen vehículos de 1998 -algunos con 500.000 kilómetros- y los más nuevos son de 2014. Por último, otro pedido presupuestal tiene como objetivo mudar la cartera a una sede propia, ya que sus oficinas están en Torre Ejecutiva.

Pero el requerimiento para el control de la nueva planta de celulosa no fue bien visto en Cabildo Abierto (CA). “Nos choca fuertemente que el Estado tenga que seguir destinando rubro para atender a UPM. Porque la falta de recursos para hacer el seguimiento de la planta demuestra que cuando se aprobó el proyecto de UPM 2 fue mal hecho”, señaló a la diaria el diputado cabildante Álvaro Perrone. Aclaró que entiende la situación en la que está el Ministerio de Ambiente, que recién se creó y necesita presupuesto, pero le genera “impotencia”, porque “no puede ser que el Estado siga poniendo más plata para UPM”, insistió. Para Perrone, “hay que buscar la forma para que los controles, el cierre de las canteras y todo lo que tenga que ver con el Ferrocarril Central lo pague UPM”.

“En la Rendición de Cuentas anterior no pasó, pero en esta va a ser un tema que en la interna de CA generará molestias, sin duda”, acotó el diputado, y agregó que el seguimiento de UPM “debería de haber estado previsto en algún momento” desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente, cuando pertenecía al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, antes de que se creara la cartera específica (en 2020, por la ley de urgente consideración). “Esto es como un barril sin fondo: toda la plata para UPM. En cualquier momento, UPM también manda su mensaje en la Rendición de Cuentas”, bromeó. Por último, subrayó que sus expresiones no son “un palo para el Ministerio de Ambiente”, ya que en CA entienden su situación, “pero evidentemente no hubo la previsión debida en su momento”.

En tanto, el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar, uno de los más empapados en el tema Rendición de Cuentas en filas blancas, señaló a la diaria que el Ministerio de Ambiente ha venido sufriendo “un proceso de emancipación” del Ministerio de Vivienda y “obviamente, desde el punto de vista de los recursos materiales, no ha sido satisfecha su demanda”, ya que desde el año pasado se menciona que quieren tener sede propia, por ejemplo.

Andújar sostuvo que es “muy difícil darle valor de prioridad con relación a otras cosas” al pedido de Peña, porque “todos los incisos tienen sus propias reivindicaciones, el presupuesto no es infinito y hay que priorizar siempre las políticas que atienden a los más necesitados”. “Primero hay que ver la Rendición en su conjunto y luego entrar en detalles. Todo esto que reivindica el Ministerio de Ambiente, a través de su ministro, debe ser necesario, pero quizás no sea prioritario. Las prioridades se van a evaluar más adelante, cuando veamos toda la película, no solo una parte”, sostuvo. Andújar puso como ejemplo que el Ministerio del Interior “también necesita muchos vehículos”. “¿Cuál es la prioridad? ¿Los vehículos del Ministerio del Interior o los vehículos del Ministerio de Ambiente?”, finalizó.