A menos de una semana para que venza el plazo constitucional –el próximo jueves– para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al Parlamento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está terminando de afinar los números, repasando las dependencias y ministerios así como sus demandas. Según supo la diaria por fuentes del oficialismo, por estas horas se estima que el gasto extra será cercano a los 200 millones de dólares.

Según detallaron las fuentes, lo destinado al Ministerio del Interior oscila entre 20 y 23 millones de dólares para llenar 1.500 vacantes en cuatro categorías: Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Bomberos, Guardia Republicana y Policía, siendo estos dos últimos en donde se prevé sumar más personal. También estiman que se comprarían 100 vehículos para que la Policía use en el interior del país y 50 coches para la zona metropolitana. Además, desde el oficialismo se señaló que hay un problema en el INR, ya que se bajaron las exigencias para trabajar como guardiacárcel, pero aun así es difícil que haya postulantes; de hecho, todavía no se pudieron completar las vacantes actuales.

En tanto, está previsto que más de un cuarto de los casi 200 millones de dólares extra de la Rendición de Cuentas se lo lleve la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que había pedido aproximadamente 65 millones de dólares. El MEF estima que llegaría bastante cerca de esa cifra; en efecto, desde el oficialismo subrayaron que la educación se llevará “el paquete mayor”: alrededor de 60 millones de dólares.

Sobre cómo se debería administrar ese dinero para la educación, fuentes nacionalistas indicaron que hubo algunas advertencias por parte de legisladores al presidente Luis Lacalle Pou en la reunión que el mandatario mantuvo con las dos bancadas blancas el lunes. En particular, hubo un comentario de la senadora Graciela Bianchi.

En diálogo con la diaria, Bianchi aclaró que en la reunión del lunes con Lacalle Pou no se habló de cifras. De todas maneras, confirmó que tuvo una intervención sobre educación, en la que señaló que “hay que tener cuidado con cómo se adjudica el dinero”, porque vivió la experiencia de los 15 años de administración del Frente Amplio (FA), “en donde hubo mucha plata y pocos resultados”.

“Ese es un criterio que seguí siempre. Porque yo trabajé 42 años en la ANEP, en distintos períodos de distintos gobiernos, en donde había más plata o menos plata, pero plata no es igual a resultados. Entonces, me parece muy bien que esta sea la Rendición de Cuentas de la educación –como la pasada fue la de la primera infancia–, porque toda la vida me dediqué a la educación; sólo dije que tuviéramos cuidado con cómo se va a gastar, porque no es lo mismo plata que resultados. Lo vi desde adentro, estando en los gobiernos del FA: muchísima plata y los resultados, espantosos”, insistió, y aclaró que aún no vio “nada” del proyecto de Rendición de Cuentas.

A mediados de junio, el diputado colorado Felipe Schipani, de Ciudadanos –el sector de Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP–, había indicado que pedirían 65 millones de dólares extra para la educación, un monto que implica “todos los aspectos vinculados a la transformación educativa”, como el financiamiento del cambio curricular, los centros María Espínola y la “profesionalización docente”. “Es una cifra importante, pero para lo que es el presupuesto de ANEP no es tan significante, porque es 2.000 millones de dólares por año”, acotó el colorado.