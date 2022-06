Fue una semana movida en el Instituto Nacional de Colonización (INC), luego de que tomara carácter público la conclusión de la asesoría letrada del directorio del instituto sobre la situación del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos; su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su suegro, el militar retirado Roque Moreira, respecto de sus campos en el departamento de Artigas. Al igual que la inspección hecha en 2021, la asesoría determinó que tanto Manini como los Moreira son colonos y se encuentran en infracción al no habitar ni trabajar el terreno.

Rápidamente, el mismo jueves en que Búsqueda publicó la resolución, el excomandante en jefe del Ejército citó a una conferencia de prensa en la que acusó al director del INC por el Frente Amplio (FA), Andrés Berterreche, de orquestar “una maniobra política buscando desacreditar, desprestigiar, buscando tergiversar y sembrar la duda”.

Este lunes Berterreche fue entrevistado por el periodístico Nada que perder de M24, donde sostuvo haber actuado “como debe obrar un funcionario público”. Dijo que con la información disponible “podría haber salido a armar un escándalo” pero que justamente se estaba, en ese momento, en el proceso de discusión de la pasada Rendición de Cuentas, por lo que avisó al resto del directorio “que iba a pedir una inspección”, y así fue.

Berterreche recordó que “a partir de 2011”, a aquellas personas que ocuparan terrenos de Colonización y que no estuvieran en regla, “se los empieza a regularizar”, y dijo haber tenido una respuesta generalmente positiva al respecto. Este caso, sostuvo, no es diferente: “No es un caso particular, no es un caso contra una persona o un grupo familiar”, aseguró, y recordó que la inspección se realiza “a un inmueble y no a una persona”. El problema, según Berterreche, “es que se tomó como si fuera un ardid político”.

Los hechos concretos son, según el jerarca, que “todos los procesos de compraventa que terminaran con 2.800 hectáreas de un campo de 2.900 en manos de un grupo familiar no pasaron nunca por un proceso del INC”, y que “más allá de todo eso, el campo nunca dejó de afectarse a la Ley 11.029” que creó y regula Colonización. Asimismo, cuestionó el argumento del “campo improductivo” que sostienen los involucrados, por el hecho de haber comprado más hectáreas a lo largo de los años: “Si no servía para nada, ¿por qué pasaron de 1.200 hectáreas a 2.800?”, se preguntó. “Después yo seguí investigando y seguí encontrando otras informaciones que me las guardo”, adelantó.

“Se quiere hacer pensar que este es un asunto entre Berterreche y fulano y mengano; Berterreche cumplió con su rol de funcionario público al que le dieron información y le dijeron ‘estudialo’”, añadió el director, y sostuvo que antes de contestar va “a esperar a que se le pase la ira y este estado colérico que tiene el senador” y solicitar “que se pidan las disculpas públicas, que [Manini] entienda que las cosas no pueden ser así y no se puede decir cualquier cosa de cualquiera aunque se tengan fueros”.

Para Berterreche, lo más grave es que “se agrede a funcionarios” del instituto al insinuar que actuaron en connivencia con él. “La inspectora fue una funcionaria que entró antes de que el FA llegara al gobierno, como abogada, después dio su concurso como inspectora antes de que yo entrara al instituto”, aclaró, mientras que la asesora letrada del directorio “ni siquiera la conocía y fue nombrada inmediatamente antes de que la oposición entrara al instituto”.

Consultado por las consecuencias que podrían enfrentar los involucrados, Berterreche sostuvo que “el INC va a contestar desde sus servicios jurídicos” a “los descargos” presentados, y dijo prever dos escenarios: “Puede pasar que digan ‘vamos a regularizar esto' o se siga negando y terminar en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De hecho, su abogado lo deja entrever como una posibilidad”.

Durante su conferencia, Manini se preguntó de manera retórica si Colonización “no se dio cuenta de que había militares en actividad que eran colonos” o que “hace pocos años el comandante en jefe del Ejército era colono”, a lo que Berterreche respondió que “no tenía ni idea”, y recordó que se trata de “5.000 colonos, 600.000 hectáreas”; muchas de estas, aseguró, “venían de una situación caótica” cuando le tocó asumir la presidencia del INC durante la presidencia de José Mujica.

“En Uruguay victimizarse paga, y eso está siendo parte de todo este problema”, entendió Berterreche; sostuvo que el relato de Manini “parte de una lógica conspirativa que ayuda a victimizarse y políticamente eso a veces paga”. Añadió que “las presiones” tanto “al directorio [como] a los funcionarios” son “increíbles” y “muy agraviantes”, por ejemplo, “decir que los distintos servicios jurídicos responden a un director [por él mismo] que además es minoría cuatro a uno [en el directorio]”.

En definitiva, Berterreche dijo que “si aviene la serenidad y tranquilidad”, espera “una disculpa pública, porque se agravió a mi persona desde el primer momento”, y espera que “se reconozca que no hubo ninguna injerencia de este director sobre las funcionarias”.