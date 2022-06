Los senadores del Frente Amplio (FA) en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión impulsaron la convocatoria a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para el próximo miércoles 15 de junio. El objetivo del llamado es conocer sobre “el plan a futuro” que tienen en materias de políticas sociales y “cuáles son los indicadores que contemplan para arribar a buen puerto”, explicó a la diaria la senadora Sandra Lazo.

La convocatoria surge del “contexto en el que estamos viviendo”, comentó Lazo en referencia tanto a las olas de frío polar como a la “situación socioeconómica de carestía”. En este sentido, consultarán a las autoridades del Mides sobre “por dónde va la planificación en materia de personas en situación de calle, porque nos preocupa lo que han sido algunos desmantelamientos de programas de trabajo con territorio como el Socat [Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial] o Jóvenes en Red”.

“Tenemos bastante incertidumbre y como legisladores no podemos contar solamente con la información que sale en prensa”, dijo Lazo, y agregó que es buen momento para que el Mides concurra al Senado e informe.

En particular dijo tener “algunas preguntas en torno a la situación socioeconómica, la carestía, y algunos programas que se han habilitado pero en territorio no tienen sus consecuencias”, en referencia a las denuncias que hicieron algunos usuarios del Mides sobre la dificultad para acceder al 50% de descuento en el precio de la garrafa, algo que el ministerio adjudicó a problemas “técnicos de implementación” que se resolverán próximamente. Lazo aclaró que esa situación “no es la única”: “Estamos asistiendo a un momento muy particular de crisis socioeconómica y es el Mides el rector de las políticas públicas sociales, queremos saber qué tipo de coordinaciones vienen estableciendo”, acotó.

Otra de las situaciones que puso en alerta a los senadores es la denuncia por parte de docentes sobre los problemas de alimentación que enfrentan sus alumnos, tal como informó la diaria. Al respecto, Lazo comentó que hay una “emergencia alimentaria” y los primeros en ponerla en evidencia son los docentes en los centros educativos: “Esto nos preocupa en demasía; pensando en el presente de nuestros jóvenes, nos parece importante que haya una oportunidad para que el Mides informe sobre los planes para esta población”.