A las 14.30 del miércoles, la Comisión de Transporte de la Cámara de Senadores comenzó la sesión en la que los legisladores recibieron a los ministros de Trabajo, Pablo Mieres, y de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, para abordar un tema por el que hoy el gobierno y la oposición se disputan el relato: el puerto de Montevideo.

Son dos las líneas que se desprenden de este tema. Por un lado, la situación de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Montecon; por otro, el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie.

Sobre el primer asunto, según consta en actas de la comisión, tanto senadores como ministros estuvieron de acuerdo en que se trata de un conflicto que entró en stand by luego de que se acordara un seguro de paro “especial” para 108 de los 150 trabajadores afectados. Asimismo, se mencionó una nota enviada por Katoen Natie el 13 de mayo en la que se daba cuenta de la incapacidad para absorber nuevos clientes -y probablemente nuevos trabajadores- hasta febrero de 2023.

Más allá de algunas idas y vueltas, se pasó rápidamente a la consulta principal por la que había sido llamado el ministro de Transporte: el plan de inversiones presentado por Katoen Natie para la administración y operación de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), y su aprobación, que se dio de forma tácita al no existir una aprobación formal por parte de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

“Debo decir que ya hemos recibido la información de la ANP con respecto al plan de inversiones que se mencionaba”, comenzó a explicar Falero, y transmitió “en términos generales” el derrotero del plan dentro de la burocracia de la ANP: “Se presentó el 22 de julio del año pasado, la aprobación se dio en forma tácita el 22 de agosto del mismo año y por eso estamos atentos a que el proyecto ejecutivo ingrese este año, es decir, el próximo 22 de agosto”.

“En su momento, y luego de la aprobación que se dio en forma tácita, entendimos pertinente seguir la sugerencia del propio equipo de la ANP de revisar todo con precisión una vez que esté el proyecto ejecutivo”, continuó el ministro, y consideró “oportuno” dar trámite al plan “y poner la mira en detalle en el proyecto ejecutivo y en las observaciones que puedan surgir de la propia ANP sobre la construcción de las obras a encarar, previstas en el plan de inversiones”.

“Si uno lo ve de afuera y analizando la situación, llega a la conclusión de que no se tramitó en tiempo y forma el expediente”, sostuvo el senador frenteamplista Charles Carrera. Lo que quiere saber el Frente Amplio (FA) es “por qué la Administración Nacional de Puertos decidió recorrer el camino de la aprobación tácita y no aprovechar la oportunidad para hacer un intercambio con Katoen Natie sobre aspectos tan relevantes del plan de inversiones”, dijo, y planteó la duda sobre “si no tenían ningún comentario para realizar”.

Otra de las consultas que hizo Carrera tuvo que ver con la inversión de aproximadamente 440.000 millones de dólares. Se preguntó “¿Cuál es la contracara? ¿Cuál es el costo de la inversión que tendrá que asumir el Estado uruguayo?” y por qué esto difería de lo que anunció el presidente de la República, que era una inversión de 460.000 millones de dólares.

Con la pelota en su cancha, Falero consideró que “por supuesto” habrían asistido a responder “muchas de las preguntas realizadas por el señor senador Carrera si nos hubieran llegado antes este tipo de preguntas específicas y con la precisión del caso”.

Sin embargo, consideró que ·“hoy hay una denuncia en la vía judicial y quizá la respuesta que podemos dar hoy puede afectar o comprometer esa instancia”, señaló, y dijo no creer oportuno “que se deba responder hoy aquí”.

“Aclaro que no es con ánimo de no responder; prefiero llevarme las preguntas y, como también se está analizando desde el punto de vista jurídico en defensa de algunos actores que están aquí presentes, las podremos responder sin que se vea afectado ese proceso”, entendió Falero, aunque compartió las preocupaciones respecto de los plazos y contó que estuvo “mirando y repasando los posibles retrasos que se mencionan”, y consideró que “de alguna manera también están vinculados a lo que hace a un proyecto ejecutivo”.

“Con el ánimo de no cometer errores en temas muy importantes, preferiría llevarme las preguntas para poder tratar de responderlas en consecuencia, que es lo que queremos hacer desde el primer momento y por eso estamos aquí”, finalizó.

Ante esta respuesta, Carrera retrucó observando que Falero asistió a la comisión “con un conjunto de autoridades, con la mayoría del directorio de la ANP y con su equipo técnico”, y dijo aceptar el pedido “por respeto a su persona”, pero que “no puede ser un argumento que hay una denuncia penal, porque acá la gestión pública sigue”. Asimismo, Carrera indicó que es “interés de la oposición” conocer si las obras programadas finalmente se hicieron.

“Estoy tan apurado como usted”, contestó el ministro, y aseguró que estará “encima del puerto presionando –en el buen sentido de la palabra– para que se analice con rigurosidad e inmediatez, a fin de que podamos comenzar las obras que todos anhelamos”.