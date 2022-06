La campaña electoral, tal como se la conoce habitualmente, aún no inició. Falta que se definan quiénes serán los candidatos y es posible que no deba descartarse el surgimiento de nuevos partidos a última hora, como ocurrió en 2019 con Cabildo Abierto. Pero si se dejan a un lado las formalidades, se puede percibir que las principales fuerzas políticas ya conversan en su interna sobre los nombres a impulsar, y algunas incluso están saliendo al territorio a dejar su huella. Es el caso del Frente Amplio (FA), que entre miércoles y sábado realizó la cuarta etapa de su iniciativa “El FA te escucha”, que esta vez fue en el departamento de San José, y además el sábado organizó cerca de 70 encuentros en todo el país con parlamentarios y dirigentes para conversar “sobre la emergencia económica que atraviesa el país y la Rendición de Cuentas” que está por presentar el gobierno.

Según indica la planilla publicada por el FA con los datos de los encuentros, hubo actividades en los 19 departamentos, aunque la mayoría se realizaron en Montevideo y Canelones, bastiones del partido y donde se concentra la mayor cantidad de población.

Uno de los que participó en un encuentro con militantes en Canelones fue el senador José Carlos Mahía, quien dijo que la instancia consistió en un “intercambio”, lo que lo diferencia con una actividad enmarcada en el plan “El FA te escucha”, las que, precisamente, son “más bien de escuchar a la población” y no sólo a los afines al partido. Mahía contó a la diaria que la idea fue hacer un “análisis de coyuntura”, principalmente “del estado de la economía”, y discutir “los lineamientos” que para el FA “deberían ser prioritarios en la Rendición de Cuentas” que el gobierno debe entregar al Parlamento antes del 30 de junio.

En esta instancia, el senador dijo haberse reencontrado con “gente que hace años que no militaba” y que ahora tiene la intención de estar “por varias razones”, como “la situación del país y lo que es el impacto del gobierno de la derecha”. “Eso está pasando en muchos lados”, aseguró. Según dijo, se trata de militancia “que se fue cayendo durante los gobiernos del FA porque hubo una distancia importante entre el FA y su estructura” que ahora entienden que se está recomponiendo.

Para Mahía, actualmente “hay un incremento” en la llegada del FA al territorio, “es decisión política” del partido y “está planificado”. “Va a haber un acercamiento muy grande tanto a la estructura como a la sociedad, de diversas formas”, explicó. Y agregó que es un trabajo enfocado “primero” en “la situación de la sociedad y de la estructura del FA hoy”, pero también “en perspectiva hacia 2024”, cuando sean las elecciones nacionales. En resumen, Mahía afirmó que el FA “está preparando a su propia fuerza y está construyendo vínculos con la sociedad en su conjunto, más allá del que tiene con los sectores más clásicos”, como pueden ser el PIT-CNT o la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, con las que se alió para conformar un bloque que buscaba derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración.

“No basta con decir que el gobierno hace mal las cosas”

Otro de los que participó en una actividad en el departamento de Canelones fue el senador Alejandro Sánchez, quien aseguró a la diaria que el despliegue en el territorio “viene de la autocrítica” que realizó la fuerza política luego de perder el gobierno nacional en 2019 y algunas intendencias en 2020. “Cuando empezamos a discutir la autocrítica del FA, uno de los primeros componentes era la necesidad de la cercanía con la sociedad para poder representar el conjunto de necesidades, de iniciativas y de propuestas que hay”, explicó, y agregó: “Una fuerza política que aspira a representar a las mayorías sociales tiene que estar en contacto con las mayorías sociales”.

En esa línea destacó el armado de un nuevo plan político “que implica la necesidad de estar presente en todos los territorios para escuchar, para conocer de primera mano qué es lo que opina la gente” y “escuchar las demandas de las organizaciones, no de las cercanas al FA históricamente, sino de todas”. “Estamos en un momento en donde el gobierno y la política económica le vienen sustrayendo recursos a la sociedad”, señaló y mencionó “problemas en el acceso a la salud”, “a la seguridad” y “a la vivienda”.

Sánchez dijo que el objetivo es “visibilizar que es posible una alternativa” al programa del actual gobierno. “No basta con decir que el gobierno hace mal las cosas, hay que proponer un camino diferente, y eso no se hace sólo juntándonos los frenteamplistas en La Huella de Seregni diciendo cómo debería ser el Uruguay; se hace en conjunto con la sociedad”, apuntó.

Consultado acerca de si estas actividades se enmarcan ya en la campaña electoral, Sánchez manifestó que “los momentos de campaña son distintos” porque son “de propaganda política”, y aseguró que en este caso su fuerza política no está “en una acción propagandista”, sino que está “embarcada en una acción de carácter político”. “Nosotros estamos hoy discutiendo por qué queremos ser gobierno, y esto va más allá de decir ‘quiero ganar’, es tener una propuesta que represente al conjunto de la sociedad”, apuntó.

“Hace dos años que no hay aumento para nadie”

Una de las actividades que se realizó en Montevideo fue en el Cerro y la diputada que participó allí fue Cecilia Cairo. Dio un discurso en el que criticó al gobierno y señaló que no es posible decir que el modelo impulsado por el FA entre 2005 y 2020 “fuera perfecto”, porque tenía cosas “para arreglar”, pero que siempre buscó “respaldar los Consejos de Salarios y aumentar a los trabajadores”. “No estuvimos tan bien en el último gobierno porque no había tanta plata, y sin embargo cumplimos. En los Consejos de Salarios fueron aumentando los trabajadores por encima de la inflación, pero como están enganchados los jubilados, los jubilados también tenían aumento”, dijo y agregó que, en cambio, “hace dos años que no pasa nada, que no hay aumento para nadie”.

“Otra de las críticas que nos hacían es que bancábamos ‘a todos los pichis, vagos que no quieren trabajar’, ‘que salgan a laburar porque hay que tener mérito’, ‘no trabajan porque no quieren, porque ustedes les dan plata’. Ese fue el discurso durante 15 años. ¿Saben lo que están haciendo ahora ellos? Usando la misma tarjeta de transferencias que usábamos nosotros y dándole plata porque la gente necesita comer”, repasó, y luego agregó que “la segunda solución” para enfrentar la situación “la buscó el pueblo” y el gobierno “no tuvo más remedio que apoyar”, en referencia a las ollas populares. “Como con 1.200 pesos de canasta no come nadie, porque los precios se fueron al diablo y porque no tenés aumento de sueldo”, el gobierno da “una plata” e “insumos” para “ayudar a las ollas”, dijo Cairo, aunque aseguró que la decisión se tomó “después de que la Intendencia de Montevideo definiera que iba a ayudar a las ollas”.