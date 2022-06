Luego de tres días en los que referentes del Frente Amplio (FA) mantuvieron más de 40 reuniones en San José, la gira llegó a su fin en la local de la sociedad italiana de San José de Mayo. Es la cuarta vez que delegaciones del FA visitan el interior desde que comenzó “El Frente Amplio te escucha”, una iniciativa del partido para conocer y escuchar las realidades de los distintos lugares del país.

Los encargados del acto de cierre fueron el expresidente José Mujica, el presidente del FA, Fernando Pereira, y la presidenta de la Departamental del FA en San José, Marcela Barrios. Una buena cantidad de militantes de la fuerza política los recibieron de forma calurosa. La actividad consistió en una mesa integrada por periodistas del departamento que le preguntaron a Mujica sobre temas nacionales y departamentales.

Comenzaron con la interrogante sobre cuánto hay de ideología y de pragmatismo en un gobierno, a lo que Mujica respondió que “los humanos tenemos la capacidad de soñar, pero lo que logramos está muy lejos de lo que queremos concretar”. Planteó que la libertad de los gobiernos cada vez es menor por la coyuntura internacional y que el país tiene que abrirse para intentar vender más, pero los que tienen que comprar no se abren: “Desconfío de la evolución de los acuerdos internacionales que se van firmando porque corren el peligro de transformar a los gobiernos nacionales de los lugares subdesarrollados del mundo en gobiernos municipales”, dijo.

José Mujica a su llegada a la Societá Italiana de San José. Foto: Ernesto Ryan

Sobre los desaparecidos en dictadura, Mujica dijo que “tal vez no hicimos todo lo que se podía hacer, pero hicimos lo que pudimos y diría que lo poco que se hizo lo hizo el Frente”. Manifestó que hay quienes quieren que el tema se olvide, pero los pueblos no olvidan y el uruguayo lo recordará de forma indefinida. Aseguró que la democracia no es perfecta, pero “hasta ahora es el mejor sistema que hemos encontrado”, por lo tanto, hay que cuidarla.

También habló sobre el gobierno actual, que piensa que le tiene que ir bien al sector empresarial del país porque la riqueza se derrama y va hacia el resto de la gente. Señaló que tienen una parte de razón y otra que cuestiona, porque “si los trabajadores no pelean por sus condiciones de trabajo, nunca les van a caer regaladas del cielo”. Afirmó que el FA cometió errores, pero durante 15 años los salarios subieron, sobre todo “los más jodidos”.

El expresidente apeló al entendimiento entre las distintas fuerzas políticas: “Una cosa es tener pasión, pero no hay que cultivar el odio. El odio y el amor son ciegos, el amor es creador, el odio nos enceguece. Hay que cuidar la convivencia en el seno de este país, si queremos libertad respetemos la diversidad, empezando dentro del Frente”.

La educación fue otro tema que se planteó. Mujica afirmó que “o peleamos para ser una sociedad desarrollada o vamos a quedar en el montón de los irrelevantes. El desarrollo no es una finalidad en sí misma, es para poner una fortuna en la cabeza de los muchachos”. Pero para eso, se necesita dinero, porque “la formación tecnológica y científica sin plata es un mito, tenemos un desafío brutal con eso”.

Fernando Pereira y José Mujica en San José. Foto: Ernesto Ryan

Consideró que es fundamental priorizar al interior del país en esa materia, no hay que hacer que los jóvenes se muden a Montevideo para no volver, hay que enviar profesores y universidades. “El grueso de la juventud uruguaya merece y necesita formación terciaria. El trabajador del futuro no es el proletario, los proletarios del futuro son los que entran en la universidad. Al costado van a quedar los humanos que no tengan esa formación. La enseñanza que tenemos no está a la altura de lo que se viene”.

Reflexionó sobre las sociedades contemporáneas y dijo que vivimos en sociedades “bombardeadas por la ansiedad” y que “quieren que seamos compradores compulsivos”. Planteó que ya no va a alcanzar pelear por la estabilidad económica y el trabajo, “va a haber que preocuparse de la felicidad humana”. Señaló que la felicidad tiene que estar en el programa y que “la izquierda se tiene que encargar del estómago y la cabeza, pero también del corazón”.

Consultado sobre cuál es la fórmula para que el FA logre ganar la Intendencia de San José por primera vez, el expresidente observó que “la cuestión municipal tiene otro lenguaje, hay gente que vota en las nacionales y en la departamental no”. Afirmó que el interior es un debe que tiene la fuerza política, “si lo llegamos a resolver, pobres de ellos”, aseguró. Indicó que el FA tiene muchas cosas para aprender y que tiene que poner “la oreja y el corazón”.

Un frente más amplio

Antes de la oratoria final de Pereira, la presidenta de la Departamental valoró que “esta actividad es un broche de oro en San José. Nos hemos reunido con muchas organizaciones civiles, practicamos la escucha activa y llegamos a lugares donde no llegábamos”. Afirmó que el esfuerzo de la militancia se debe multiplicar para seguir convenciendo a más personas y que desde el partido ya saben que son una alternativa de gobierno, pero también quieren ganar por primera vez la Intendencia de San José.

Participantes de la actividad del Frente Amplio en San José Foto: Ernesto Ryan

Las comitivas que asistieron a las reuniones estuvieron integradas por los senadores Óscar Andrade y Charles Carrera, los diputados Nicolás Mesa, Cristina Lustemberg, Bettiana Diaz y Martina Casás, el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal, la presidenta de la Comisión Nacional de Finanzas del FA, Flavia Garcia, el presidente de la Comisión del Interior del FA, Aníbal Pereyra, el exsenador Rafael Michelini y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

El presidente del FA comenzó su oratoria homenajeando al fallecido Artigas Chueco Barrios, exintendente de Rocha: “Hoy es un día triste porque fuimos a despedir al querido compañero Chueco Barrios. Lazcano es una ciudad pequeña y creo que estuvo todo Lazcano despidiéndolo”, dijo.

Manifestó que desde el oficialismo les “han querido cambiar el relato” cuando dicen que no hicieron nada por la educación: “El FA agarró la educación uruguaya con 400 millones de dólares al año y la devolvió con 2.000 millones”. Destacó otros logros de su fuerza política, como que asumió su primer gobierno con 40% de pobreza y lo devolvió con 9%: “Si habrá cambiado a Uruguay el Frente Amplio”, resumió.

“Queremos ganar y tener un gobierno frenteamplista en San José. Las puertas del Frente Amplio están abiertas para todos porque queremos construir un frente más frente y más amplio, porque acá cabemos todos”, aseguró. Hizo hincapié en que hay que saber admitir los errores con modestia para corregirlos y que durante lo que va de “El Frente Amplio te escucha” se mantuvieron más de 40 reuniones en todos los departamentos que visitó: “Estamos escuchando a todos y todas, no sólo lo que queremos escuchar. Para ser la voz del pueblo, hay que escuchar al pueblo”.