A la espera de la firma en el decreto por parte del presidente, Luis Lacalle Pou, este viernes 1 de julio comenzarían a regir los nuevos precios del boleto interdepartamental y suburbano para pasajeros. Según indicaron desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a la diaria, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) definirá hoy qué precios tendrá cada boleto. No obstante, en promedio, se estima que el incremento será de 6%.

Se prevé que el boleto suburbano, hasta 8 kilómetros, pase de 44 a 47 pesos, mientras que el suburbano de hasta 60 kilómetros suba de 104 pesos a 111, según informó Montevideo Portal. En tanto, los viajes de hasta 32 kilómetros serán diez pesos más caros y costarán 84 pesos, mientras que el de hasta 40 kilómetros pasará a costar 99 pesos.

Por su parte, el boleto interdepartamental de hasta 52 km valdrá 110 pesos. Desde el MTOP indicaron a la diaria que se trata de la segunda suba en dos años y medio de gobierno; la suba anterior fue decretada en diciembre de 2021.

A principios de este mes, el ministro de Transporte, José Luis Falero, había descartado una suba del boleto “hasta setiembre u octubre”. En ese marco, había dicho que la suba del gasoil no debería impactar la suba del precio del boleto: “La suba del gasoil no es una variable que modifique el valor del boleto porque esa suba está contemplada dentro del fideicomiso que está vigente, o sea que no tendría repercusión hacia el boleto la suba del gasoil”, había comentado.