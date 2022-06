Sin una comprobación definitiva, y en medio de una polémica con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por la causa de la muerte -al parecer, hipotermia-, la Policía de Treinta y Tres equivocó la identidad de la persona que falleció este miércoles en un hospital luego de ser encontrada en estado grave en una plaza pública. La hermana del supuesto difunto constató el error cuando fue a reconocer el cuerpo. El hombre fallecido fue identificado finalmente por el Ministerio del Interior, pero todavía se desconoce si murió por hipotermia.

Durante la madrugada del miércoles, policías de Treinta y Tres encontraron a un hombre “agonizando” en una plaza de la capital y lo trasladaron a un hospital local, donde falleció “por hipotermia” a causa de las bajas temperaturas registradas en la noche, según informó la radio local FM Conquistador en base a declaraciones del jefe de Policía olimareño, Richard Lima. Esa fue la primera hipótesis.

Al mediodía, mientras la Policía Científica investigaba las huellas dactilares del muerto para confirmar su identidad, el jefe de Policía de Treinta y Tres comunicó en una conferencia de prensa que se trataba de una persona “en estado de ebriedad”, de 52 años, y aseguró que tenía domicilio registrado en la capital departamental, tal como informó Subrayado.

De tarde, el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, descartó la hipótesis de que se tratase de una muerte por frío. “Hay características que nos pueden adelantar por dónde viene” la investigación de la Policía, catalogada como muerte dudosa, “y no va por la línea de la hipotermia, que por respeto a las personas que puede haber atrás, no las voy a dar, pero nosotros tenemos información que no va en esa línea”, afirmó en una rueda de prensa.

En base a la versión de la Policía local, Lema subrayó que el fallecido tenía “domicilio registrado”, por lo que “debería tener dónde refugiarse”. Consultado sobre su vínculo con el Mides, señaló que el hombre tuvo “contacto con algún refugio”, pero “más vinculado a situaciones personales, no a la situación de calle”. Agregó que “cuando pasa esto me gusta hablar con elementos, porque es la forma de dar seriedad”.

Pero todo esto cambió a última hora de la tarde, cuando la hermana del fallecido fue a reconocer el cuerpo y constató que se trataba de otra persona, un desconocido. Esto fue informado por la periodista Silvia Techera, quien añadió que el supuesto muerto “circulaba tranquilamente por las calles de la ciudad”.

Finalmente, la Policía Científica comprobó la identidad del hombre fallecido: José María Fernández, de 53 años -y no 52-, sin domicilio registrado en Treinta y Tres y en situación de calle. Desde el Mides señalaron a El Observador que la persona no tenía vinculación reciente con los centros de refugio del ministerio. El hombre sólo figura en dos registros del Mides en las ciudades de Melo y José Pedro Varela, pero no estaba identificado como una persona en situación de calle.

A las autoridades todavía les resta encontrar a un familiar del fallecido para el reconocimiento del cuerpo. Este jueves, con la investigación de la muerte aún en curso, el jefe de Policía de Treinta y Tres expresó en una entrevista con Radio Sport que “en principio” el hombre no murió por hipotermia. “Estamos esperando la autopsia”, añadió.