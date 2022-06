El presidente Luis Lacalle Pou informó este lunes, a través de su cuenta de Twitter, que tiene covid-19 y que por lo tanto deberá cancelar su viaje a la Cumbre de las Américas. “Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las Américas en EEUU, me realicé hoy de un PCR. El resultado del mismo dio que soy positivo del COVID 19. A raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante los próximos días”, escribió.

Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las Américas en EEUU, me realicé hoy de un PCR. El resultado del mismo dio que soy positivo del COVID 19. A raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante los próximos días. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) June 6, 2022

El presidente tenía previsto viajar este martes a Estados Unidos para encabezar la delegación que participará en la cumbre que se celebra esta semana en Los Ángeles, California. El mandatario iba a viajar junto al canciller, Francisco Bustillo, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y el de Salud Pública, Daniel Salinas, quien ya está en Estados Unidos desde el fin de semana.

La IX Cumbre de las Américas regresa a Estados Unidos por primera vez desde la primera celebración y esta vez no están invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela porque el país anfitrión entiende que no cuentan con las condiciones democráticas y el respeto a los derechos humanos requeridos. Por esta razón, el presidente de México, Andrés López Obrador, también informó este lunes que no acudirá a la reunión y envía en su lugar al canciller, Marcelo Ebrard.

Lacalle Pou buscaba aprovechar la visita a Estados Unidos para reunirse con su par norteamericano, Joe Biden, aunque hasta el momento no había trascendido una confirmación.