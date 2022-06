El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció en rueda de prensa que se resolvió presentar un proyecto de ley al Parlamento para prorrogar el seguro de paro parcial: “La medida abarca a los mismos sectores de actividad que estaban vigentes hasta el 30 de junio por tres meses más y por última vez, en la medida que se entiende que en virtud del impacto que la pandemia tuvo en la pasada temporada hay sectores de actividad que siguen teniendo todavía un efecto retardado de reactivación”. Según el ministro, en abril hubo 9.100 personas en seguro de paro parcial.

Consultado sobre si el seguro se aplica a los trabajadores de la metalúrgica Cinter, que cerró y dejó a 158 personas sin trabajo, el ministro respondió que no porque su situación es de despido: “Hubo un planteo del PIT-CNT para que estudiáramos la posibilidad de algún seguro de paro especial, habida cuenta de que los trabajadores de esta empresa sufrieron una resolución repentina, no hubo ni siquiera una previa de preparación”, comentó. Además, se agrega que se utilizaron seguros de paro desde antes y los saldos que le quedan a algunos trabajadores es menor a los seis meses exigidos.

Ante el planteo del sector metalúrgico de que otras empresas se pueden ir del país por las mejores condiciones que ofrecen los países vecinos, el ministro dijo que no tienen conocimiento de que otras empresas del sector planeen cerrar. Señaló que el cierre de Cinter es un caso puntual y no hubo ninguna señal que indicara que iba a suceder. Comentó que desde el ministerio hablaron con el PIT-CNT y la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) para convocar a la comisión sectorial de autopartes la semana que viene: “La idea es analizar la realidad del sector. Esa es una comisión donde actúan los sindicatos, los actores sociales y el Ministerio de Trabajo”.

La convocatoria también tiene como objetivo ver qué posibilidades de reinserción laboral tienen los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo. Mieres definió la situación como “muy lamentable y muy dolorosa” porque “genera una gran incertidumbre en gente que hace tiempo estaba trabajando en esa empresa”. Afirmó que se está considerando el pedido de un seguro de paro especial para estos trabajadores por algunos meses y que probablemente haya “una respuesta positiva”.

El ministro también fue consultado por la situación del conflicto del supergás y respondió que desde hace semanas se busca una solución para este conflicto que “se arrastra desde hace mucho tiempo”. Afirmó que hay algunas demoras en entregas de garrafas, pero no hay problemas de abastecimiento para la población en general.

Además, contó que el jueves pasado el ministerio les presentó a ambas partes una propuesta de solución. Ninguna contestó y cuando las convocaron nuevamente el lunes pasado mantuvieron “posiciones intransigentes”, pero este viernes se reúnen en la Dirección Nacional de Trabajo la empresa y los trabajadores para encontrar un camino que lleve a una solución.

Aseguró que “el gobierno no va a permitir que haya una afectación de cosas que son tan esenciales en estos tiempos, particularmente en esta época del año, como supone la calefacción, la cocina de alimentos y la provisión al sector industrial”. Por ahora, para el ministro no hay un problema de abastecimiento, así que aún no se planea declarar la esencialidad del sector. También se le preguntó sobre la posibilidad de levantar el clearing de garrafas y dijo que todavía no está sobre la mesa, pero “puede ser un camino previo”.