La senadora del Frente Amplio Silvia Nane publicó este miércoles una respuesta a un pedido de informes que semanas atrás realizó a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) sobre cifras del mecanismo de portabilidad numérica, aprobado en la ley de urgente consideración (LUC) y que comenzó a funcionar el 12 de enero de este año. La respuesta fue emitida el 23 de mayo y por tanto incluye datos hasta el día anterior, es decir, algo más de cuatro meses desde que se efectivizó el cambio.

En el informe, al que accedió la diaria, se indica que entre clientes de las tres empresas de telefonía móvil (Antel, Claro y Movistar) se solicitaron 75.803 portaciones, esto es, cambiar de una compañía a la otra; pero 53,8% de ellas, 40.756, fueron rechazadas, ya sea por la compañía “donante” del número o por el administrador de la base de datos. Entre los principales motivos de rechazo figura que se ingresó un número de identificación personal que no era válido o que el número telefónico a ser portado estaba suspendido por falta de pago.

A mayo, la proporción de portaciones aceptadas era de 46,2%, lo que implica una cifra de 35.047. Como referencia, la totalidad de suscripciones a la telefonía móvil registradas en el último informe de mercado de la Ursec, cerrado a diciembre de 2021, era de 4.691.277. A cuatro meses de aplicada la normativa, se movieron de compañía 0,75% de los usuarios.

En el comparativo de las tres empresas que operan en el mercado, hasta mayo Antel fue la más perjudicada, ya que es la única cuya ecuación entre entradas y salidas por portabilidad numérica da un saldo negativo. En números, a Antel ingresaron 12.915 servicios y se le fueron 14.171, lo que implica una pérdida de 1.256. Por otra parte, a Claro entraron 8.737 y salieron 8.335, lo que da una ganancia de 402; y a Movistar se le sumaron 12.567 y se le restaron 11.713, lo que da 854 a su favor.

La portabilidad numérica había sido uno de los elementos más discutidos de la LUC porque desde la oposición del FA y el sindicato de Antel se argumentó que, como la empresa pública era la que tenía mayor cantidad de clientes, era la que tenía más en juego; basados en casos internacionales, aseguraban que la empresa dominante solía ser la perjudicada con estos mecanismos. Desde el oficialismo, en contraste, se afirmaba que la intensificación de la competencia se vería reflejada en mejores ofertas de cada una de las compañías hacia los usuarios.

Precisamente, un informe publicado el martes por la Ursec plantea detalles sobre el cambio a nivel de los servicios. Tomando como referencia aquellos contratos con un precio mensual de entre 845 y 990 pesos y que a diciembre de 2021 ofrecían un rendimiento en el entorno de 10 a 40 gigabytes, el informe indica que “se puede concluir que el impacto de la implementación de la portabilidad numérica en los planes de telefonía móvil” ofrecidos por las tres empresas se traduce “en un descenso en el precio promedio mensual del contrato en el orden de 14% (a precios corrientes, sin considerar la inflación)”. Esto fue “acompañado por un descenso de casi 75% en el precio promedio abonado por gigabyte y un incremento de casi 200% en el rendimiento en gigabytes de los planes considerados”, añade la Ursec.

Este informe fue cuestionado por el director del FA en el organismo regulador, Pablo Siris, por “la metodología aplicada, ya que se comparan planes con rendimientos y precios distintos”. En su cuenta de Twitter indicó que la Ursec, a propuesta suya, aprobó “la conformación de un equipo que revisara este indicador”, pero que al momento “no se ha hecho”, y además “se decidió publicar el informe con menos de 15 minutos de análisis”.

“Entiendo que lo que correspondería es analizar una canasta de servicios equivalentes de cada empresa (misma cantidad de gigas a iguales velocidades, llamadas on net y off net [a un teléfono de la misma empresa o de otra], SMS, larga distancia, roaming, etc.)”, planteó, y luego agregó: “Si nos interesa el precio por giga, habría que promediar todos los planes de los distintos operadores y no solamente seleccionar los que resulten más convenientes para mostrar sólo una parte de la realidad”.

Además, Siris aseguró que “está bastante bien medido el consumo per cápita en un usuario promedio de telefonía móvil, que hoy anda en menos de 10 gigabytes por mes”, así que “como operación de mercadeo puedo regalarte todos los gigas que quiera, porque sé que hoy no los vas a usar”. Y en esta línea, sumó: “Una tendencia que se impone en muchos lugares es que los planes de datos sean ilimitados; cuando eso suceda en nuestro país, ¿dirán que la conectividad es gratuita?”.

“A Antel la está perjudicando”

La senadora Nane del FA dijo a la diaria que la pérdida de clientes de Antel mediante el mecanismo de la portabilidad numérica “no llamaría la atención” si se mirara “cómo se ha implementado en el mundo”, donde la empresa con más clientes suele ser la que más pierde. “Lo que pasa es que Uruguay tiene un modelo diferente al del resto del mundo por su escala y por la presencia de su empresa pública de telecomunicaciones”, expresó.

“Si hubiera sido un aspecto estratégico para Antel, hubiera estado en el plan estratégico de la empresa y no traído de los pelos en una LUC”, dijo, y aseguró que esto se hizo “a solicitud de las empresas privadas”. “Obligamos a Antel a implementar algo que estamos viendo que la está perjudicando”, lamentó.

En cuanto al informe de la Ursec que refiere a la caída de los precios de los planes, Nane aseguró que “las compañías en el mundo entero regalan más gigas de los que la gente usa” porque “es parte de la oferta del marketing”, y que su precio “viene bajando en todos lados”, incluso en Uruguay desde antes de la portabilidad numérica. Por tanto, aseguró que la “fórmula de cálculo” utilizada “es absolutamente cuestionable” e incluso “engañosa”.

Finalmente, Nane dijo que la portabilidad numérica se enmarca en otro conjunto de medidas adoptadas por el gobierno para “perjudicar a Antel”, como que “los cableoperadores puedan vender servicios de acceso a internet”, medida anunciada recientemente.

Así las cosas, dijo que el eventual deterioro de la empresa pública podría implicar consecuencias para toda la sociedad, y utilizó la emergencia sanitaria como referencia temporal: “¿Hubiéramos tenido el mismo estadío como sociedad durante la pandemia si no hubiésemos tenido la infraestructura de Antel en las condiciones en que estaba dada por una visión estratégica de país, cuyo principal objetivo era democratizar el acceso a la sociedad del conocimiento, o sea, el acceso a internet lo más universal que se pudiera? Nosotros durante la pandemia no dejamos de estudiar, de comunicarnos, pudimos usar la telemedicina, el entretenimiento”.

“Viene creciendo la cantidad de clientes”

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, hizo comentarios al respecto en una entrevista en el programa radial En perspectiva de Radiomundo. Señaló que antes de aplicarse la portabilidad numérica, el FA y los sindicatos “anunciaban una catástrofe” para Antel y “eso no ocurrió”. “En el mercado de los que portan, estamos casi empatados, y a veces estamos unos 100 [clientes] arriba o 100 abajo, pero en el resultado global Antel está creciendo”, afirmó. Según cifras brindadas por el jerarca, “en lo que va del año” la empresa pública “viene creciendo fuertemente en cantidad de clientes”, que serían unos 30.000 más por fuera del mecanismo creado a través de la LUC.

Igualmente, señaló que detenerse en el comparativo entre las empresas en el marco de la portabilidad numérica implica una “óptica menor”, porque a pesar de eso “Antel viene creciendo” y “tres millones de uruguayos” se beneficiaron con las “ofertas” de las empresas telefónicas.

Los canales a Vera

Otra de las recientes novedades vinculadas con Antel refiere a que el Tribunal de Cuentas analiza un contrato entre la empresa pública y los canales 4, 10 y 12 para retransmitir sus señales en la plataforma Vera TV para celulares, a un costo de 1,2 millones de dólares por señal por año. Sobre este tema, Nane cursó un pedido de informes para conocer las actas de todas las sesiones del directorio de Antel en las que se haya tratado este vínculo comercial y para acceder a las resoluciones, expedientes y contratos.

En la entrevista radial, Gurméndez dijo que este tema “no tiene nada que ver” con el de internet y la nueva posibilidad que se abrió para los cableoperadores, sino que “esto se refiere al mercado de móviles”. “Es un servicio para nuestros clientes móviles y tiene que ver con que estamos en un esquema de mayor competencia”, dijo.

En este sentido, cuestionó al FA por sus críticas: “Si algo le vienen pidiendo a Antel desde hace tiempo es que debe fortalecer sus políticas de contenidos”. Según dijo, el de los canales privados es el contenido que más valora la ciudadanía, de acuerdo a los “estudios de mercado”. Gurméndez aseguró que a partir de la aprobación de los contratos “una cantidad de uruguayos va a poder ver los programas de televisión en el bondi o en la plaza o en los lugares de trabajo”.