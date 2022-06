La semana pasada, el presidente Luis Lacalle Pou firmó cinco resoluciones autorizando a empresas de televisión por cable a brindar servicios de internet, quitándole de este modo el monopolio a Antel en la materia. Las empresas beneficiadas son las montevideanas Monte Cable (Monte Cablevideo SA), TCC (Tractoral SA) y Nuevo Siglo (Riselco SA); Korfield, de Colonia, y Praimar, de Pando.

La Usina de Percepción Ciudadana (UPC) relevó las opiniones de la población sobre esta medida del gobierno, y los resultados muestran percepciones divididas. 41% de la población está de acuerdo con la pérdida del monopolio: 20% está de acuerdo y 21% muy de acuerdo. Por otra parte, 39% está en desacuerdo: 30% muy en desacuerdo y 9% en desacuerdo. A su vez, 16% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 4% no sabe o no contesta.

Si se observan los resultados según el voto en las elecciones de noviembre de 2019, se constata una clara división en mitades, algo ya recogido en sondeos de la UCP sobre otros temas. Mientras que 79% de los votantes frenteamplistas están en desacuerdo o muy en desacuerdo con la medida, 75% de los votantes de la coalición gobernante están de acuerdo o muy de acuerdo con lo dispuesto por el gobierno. De todos modos, hay un 11% de frenteamplistas que están de acuerdo con la pérdida del monopolio de Antel y un 7% de votantes de la coalición que rechazan la medida.

El estudio fue elaborado entre el 17 y el 20 de junio, con una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La elección de las personas fue definida según género y estratos de edad, utilizando proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas son recogidas mediante protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.