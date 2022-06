Si bien lo más probable es que el fiscal de Corte, Juan Gómez, se mantenga en su cargo hasta 2025 como está previsto, su continuidad se convirtió en un tema escabroso dentro de la coalición ante los recientes cruces con el fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género, Raúl Iglesias, a quien Gómez le inició un sumario por el archivo de 220 causas apenas asumió.

A las voces disonantes dentro del oficialismo se sumó este martes el exfiscal y actual diputado por el Partido Colorado (PC) Gustavo Zubía, quien en diálogo con la diaria cuestionó el interinato de Gómez -asumido ante la renuncia de Jorge Díaz- y se preguntó: “¿Si alguien cesa en el cargo, puede permanecer indefinidamente un interino?”. Según Zubía, lo que se busca “es que todos los cargos de responsabilidad, ni hablar el cargo de fiscal, tengan un dirigente que sea definitivo, no interino”.

Zubía, justamente, es uno de los impulsores dentro del PC de un proyecto para reformar la Fiscalía General de la Nación y convertirla en un ámbito colegiado; es decir, que en lugar de existir un sólo fiscal de Corte haya tres cabezas del organismo. Por su parte, Cabildo Abierto también tiene un proyecto en esta línea, algo que no es acompañado por el Partido Nacional. El miércoles, además, Zubía manifestó en Las cosas en su sitio de Radio Sarandí que el presidente de la República tenía que “cambiar figuritas con la oposición para designar al nuevo fiscal de Corte”.

Este jueves, en entrevista con el periodístico Primera mañana de la radio El Espectador, el expresidente y actual secretario general del PC, Julio María Sanguinetti señaló que la idea no le parece “descabellada” porque así la dirección de la Fiscalía no sería “algo tan personal y tan personalizado”.

“Antes era Díaz sí, Díaz no, y ahora es Gómez sí, Gómez no”, sostuvo Sanguinetti, y entendió que hoy el fiscal está “en el ojo de la tormenta” y lamentó que existan “cruces de intransigencias” y no se logre fomentar “este debate”.

Para el exmandatario, “evidentemente las Fiscalías hoy están precisando un momento de pausa, un momento de institucionalidad, buscar soluciones, quizá ir a esa Fiscalía colectiva”, y manifestó que hoy a Gómez “se le vino arriba toda esta situación”, al igual que a Iglesias, y dijo creer que “ambos han caído en la máquina mediática”. Asimismo, entendió que hoy en día “hacen una denuncia, sale en los diarios, sale en las redes y ya está condenado, lo que pasa después no le importa a nadie”.

“Mirando desde afuera, creo que Iglesias salió demasiado [a los medios], y el fiscal Gómez también, entonces me parece que hay que bajar la pelota y encauzar esto de un modo más racional, no estemos constantemente en este agonismo periodístico que además perturba todo”, concluyó.

Desde el FA ven “intromisión” en la Fiscalía

Desde la oposición, según manifestó el senador frenteamplista Charles Carrera en el programa Doble click de FM Del Sol, no comparten la iniciativa por creer que lo que se quiere “es intromisión del Poder Legislativo en la Fiscalía o intromisión del sistema político sobre la Fiscalía”.

“Ayer lo dijo algún diputado: necesitamos tres lugares para que haya un cambio de figuritas; nosotros no compartimos eso, porque si no llegamos a un acuerdo para lograr un fiscal general no podemos crear más cargos y más burocracia para hacer un cambio de figuritas”, añadió Carrera, en referencia a los dichos de Zubía.

Asimismo, Carrera hizo hincapié en que “en el mundo lo que existen son fiscales generales” cuyo papel es “muy importante” en la “persecución criminal”; así, desde el Frente Amplio consideran que se debe discutir “cómo darle recursos”.

“Tenemos la investigación del negociado del puerto [del gobierno con la empresa belga Katoen Natie] en la Fiscalía, el fiscal que está investigando eso tiene dificultades para acceder a equipos técnicos, ¿qué tenemos que hacer nosotros de parte del Estado? Reforzar; si decimos que tenemos que luchar contra la corrupción, ¿qué les tenemos que dar a los fiscales? Contadores, economistas, buenos equipos, ese es el debate que tenemos que estar dando si queremos avanzar, no esto de crear más burocracia”, sentenció.