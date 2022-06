La Cámara de Senadores acompañó, por unanimidad la iniciativa del senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos para fomentar la natalidad mediante diversas acciones y medidas. Dado que la propuesta incluye deducciones impositivas, en la minuta de comunicación se le solicitó al Poder Ejecutivo que envíe un proyecto de ley sobre la temática, ya que tiene materia privativa para modificar aspectos tributarios.

A pesar de haber acompañado la iniciativa, en la discusión parlamentaria legisladores del Partido Colorado (PC) y el Frente Amplio (FA) expusieron sus matices con algunos aspectos de la propuesta. El Partido Nacional (PN), en tanto, esperó a pronunciarse luego de la votación para recalcar que, al igual que como ocurrió con la minuta para eliminar el IVA a 19 alimentos de la canasta básica, acompañó la iniciativa meramente por “cortesía”.

La minuta de comunicación que presentó Manini propone varias medidas: aumentar a 45 los días de licencia por paternidad; triplicar la deducción actual del impuesto a las rentas de las personas físicas (IRPF) por cada hijo; y que las empresas que cuenten con servicio de guardería o de jardín de infantes sin costo para sus trabajadores puedan deducir de sus aportes al Banco de Previsión Social el equivalente a diez bases de prestaciones y contribuciones –aproximadamente 48.700 pesos– por cada niño que tengan en el servicio.

En la exposición de motivos se advierte que la tasa de nacimientos viene “descendiendo en forma sostenida” y que ese proceso “se ha acelerado significativamente en los últimos años”. A modo de ejemplo, se indica que en 2020 hubo una baja de 4,3% en los nacimientos respecto de 2019 y que Uruguay pasó de ser un país de “baja fecundidad” a uno de “muy baja fecundidad”. Se advierte, además, que esto implica “un grave problema para la viabilidad del país en un futuro no muy lejano”.

Días atrás, Manini Rios, impulsor de la iniciativa, dijo a la diariaque ha conversado con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y su equipo sobre el tema y, aunque todavía no habían visto la minuta, “coinciden en la necesidad de hacer algo al respecto”.

Durante la sesión, la senadora colorada Carmen Sanguinetti manifestó que su partido acompañaba la minuta y compartía la preocupación con CA. “La mayoría de los países de Occidente hoy se enfrentan, en mayor o menor medida, a este problema que tiene que ver con una baja fecundidad”, apuntó. Señaló que hay diversos motivos por los que la gente tiene menos cantidad de hijos y también distintas herramientas para favorecer una mayor natalidad; entre ellas, enumeró los incentivos financieros, “las asistencias para conciliar el trabajo y la familia, y los cambios favorables a la paternidad y a la infancia”.

Sin embargo, a pesar de que la iniciativa aborda una parte de la problemática, opinó que debe pensarse en una solución “con una mirada más amplia y más holística”. Señaló, a modo de ejemplo, que se sigue penalizando por maternidad en los ingresos laborales. “Las mujeres sufren una reducción de hasta 60% de sus ingresos por tener hijos, en comparación con mujeres de similares características que no tuvieron hijos”, sostuvo. Agregó que esto desafía a todo el sistema político a buscar soluciones más abarcativas.

La legisladora frenteamplista Sandra Lazo precisó que el FA acompañaría la iniciativa, pero que tiene “algún matiz” respecto de expresiones que figuran en la exposición de motivos. En concreto, cuestionó que en la minuta se indique que “la gente tendrá hijos si percibe que tienen seguridad laboral, una economía estable y se sienten incentivados a aumentar su familia”.

Lazo señaló que el FA, en particular, entiende que en la sociedad moderna también se incorporan “otros conceptos que pasan por una decisión consensuada, analizada, que refiere a otros fundamentos más apegados a la voluntad sobre la decisión de procrear o no”. También problematizó el concepto de familia, el uso de la “reproducción de la fuerza de trabajo para el sistema”, y señaló que esto “es parte de un debate mucho más profundo”.

En respuesta, el senador cabildante Guillermo Domenech sostuvo que él es “heterodoxo en muchas cosas”, en particular, en lo que tiene que ver con la familia, y recalcó que “no hay por qué acartonar el concepto”. Asimismo, señaló que en la discusión por la reforma del sistema jubilatorio se ha planteado que el problema inicial es demográfico: “En este Uruguay en el que tanto nos preocupamos por la extinción del carpincho, el aguará [guazú], no nos preocupamos por la extinción de los orientales. Estamos asistiendo a un proceso insensiblemente de extinción de los uruguayos, hagamos algo para que esta raza de los orientales no se extinga”.

Luego de votar, la senadora nacionalista Carmen Asiaín pidió la palabra y manifestó que la minuta de comunicación “no implica en absoluto estar exigiéndole al Poder Ejecutivo que la solución o una de las soluciones del problema de la baja natalidad pase exactamente por esta propuesta”.

En línea con su correligionaria, la senadora blanca Graciela Bianchi dijo que votaron la iniciativa por “gentileza partidaria”, al igual que lo hicieron previamente con la minuta para disminuir el IVA a algunos alimentos, y que no estaba de acuerdo con la mayoría de lo que se había expresado en sala. Bianchi hizo referencia a la serie danesa Borgen –una ficción sobre política y poder– y señaló: “Para tener los derechos de Dinamarca primero hay que llegar a ser Dinamarca, porque si no, no tenemos cómo financiarlo. Sólo habilito el pasaje de la solicitud hecha por los socios de la coalición; [respecto de] el resto me reservo el derecho de decir que no estoy de acuerdo”.