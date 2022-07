La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, este jueves en entrevista con Telemundo fue consultada por el nulo aumento de gastos para la Universidad de la República (Udelar) en la Rendición de Cuentas, y recordó que al principio del período de gobierno en la ley de Presupuesto Nacional “se asigna el dinero que va para cada año, y en esa asignación había un gasto incremental, o sea, todos los años se le agregaba algo en el presupuesto de la Udelar”.

Además, subrayó que la distribución en el proyecto presupuestal responde a que “en la mirada hacia futuro, las prioridades dentro de la educación son los niños y los adolescentes”.

La ministra resaltó que la Udelar también recibe recursos -unos cuatro millones de dólares, dijo- a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, “porque el 75% de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores son funcionarios de la Udelar”.

Arbeleche resaltó que en esta Rendición de Cuentas se sumaron 226 millones de dólares en total -lo que consideró “mucho dinero”-, que “corresponde al crecimiento económico y es consecuencia de ese manejo prudente que se ha hecho en estos dos años desde el punto de vista fiscal”.

“Se ordenaron las cuentas, se cuidó la plata y no nos quedamos con plata. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay más crecimiento, el MEF no se va a guardar la plata. Ese mayor crecimiento lo estamos destinando en estas áreas prioritarias”, finalizó.

Cabildo Abierto y el reclamo por “lo mal que se dan las exoneraciones”

En tanto, Cabildo Abierto sigue insistiendo con que se revise el régimen de exoneraciones fiscales que funciona en el marco de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) y que posibilita a las empresas a presentar su proyecto de inversión al MEF y, si es aceptado luego de ser analizado, se le descuente una porción de impuestos.

El diputado cabildante Álvaro Perrone señaló a la diaria que las exoneraciones tienen el fin de “recoger inversiones y fomentar trabajo”, pero hoy hacen uso de ese recurso empresas que ya están establecidas, en situaciones que “no precisamente generan trabajo”, para “cambio de mobiliario o de computadoras”.

Perrone sostuvo que llegó a consignar ocho exoneraciones puntuales que sumaban 86 millones de dólares. “Eso hay que revisarlo, porque eran empresas que ya estaban instaladas desde hace tiempo, no son nuevas y no es que estén generando empleo. Son exoneraciones recientes. Entre 2020 y 2021 se presentaron proyectos de hasta 3.400 millones de dólares. Es mucha plata. A esa cifra se le hace la exoneración impositiva y es enorme”, indicó.

El diputado señaló que las empresas ya consolidadas e instaladas en Uruguay que utilizan ese recurso “no se van a ir nunca si no les dan la exoneración”. Por ejemplo, cuestionó a “un banco privado que pidió esas exoneraciones para cambiar las computadoras, por hasta un millón de dólares”. “Si no se le da esa exoneración a un banco privado, ¿se va a ir o no va a cambiar las computadoras? Ninguna de las dos”, sostuvo.

Perrone señaló que en la Comap se precisa “control”, por eso se debe modificar su régimen, para que, en el caso de que se presente una inversión nueva, y “se comprometa a tantos puestos de trabajo”, se estudie y luego de aprobarse se haga un seguimiento, para ver si cumple con la cantidad de empleo y cuánto tiempo duran. “Una cosa es que queden 100 puestos de trabajo durante diez años, a que queden por 15 días”; en este último caso, acotó Perrone, se exoneraría “un montón de plata y no daría nada”.

El diputado recordó que esto se lo plantearon al equipo económico hace un año y medio, pero aún el MEF no les dio la reunión para estudiar la propuesta. “Ahora nosotros vamos a ir cada vez más a fondo, demostrando lo mal que se dan las exoneraciones. Hay que hincarle el diente”, finalizó.