En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, aseguró que por vía de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) “se está reforzando a los investigadores” de la Universidad de la República (Udelar), por lo tanto cree que no es cierto que la casa de estudios terciaria no reciba un incremento en esta Rendición de Cuentas, pese a que no existan recursos asignados a esa institución.

Según consta en la versión taquigráfica, a la que tuvo acceso la diaria, Arbeleche expuso que al tener presente que el 75% de los investigadores son del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII “son investigadores de la Udelar”. En lo que respecta a las iniciativas que aprueba la ANII, “el 49% de los proyectos también provienen de la Udelar”.

Por lo tanto, indicó que “queda clara” la “importancia que este equipo le da a la Udelar” y que la universidad “tiene un muy significativo presupuesto para hacer frente a sus obligaciones”.

Según la ministra, la Udelar tiene un presupuesto de 470 millones de dólares anuales. Un 80 % de sus gastos corresponden a funcionarios y, según Arbeleche, en este presupuesto “van a verse beneficiados”, por el “casi 6% de aumento real”, algo que los docentes universitarios organizados rechazaron porque no hubo un acuerdo previamente, como sí pasó con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) o los sindicatos de la enseñanza, que en una asamblea deberán aceptar el preacuerdo de recuperación salarial para el fin del período.

“El aumento real de los funcionarios públicos va a llegar a Udelar, y esos ingresos están también presupuestados en lo que hemos presentado. O sea, que me parece que hay que ser bien cuidadoso con eso”, agregó Arbeleche ante los legisladores en su primera actuación en este trayecto parlamentario.

Además, se refirió al campus universitario de Paysandú, que en esta Rendición de Cuentas les brindó a la intendencia sanducera unos 7 millones de dólares para avanzar en la construcción del mismo, pese a que cuesta 20 millones de dólares. Esos 13 millones de dólares restantes los asumiría la Udelar.

Asimismo, Arbeleche dijo que no comparte que haya un “dilema” entre investigación o innovación, “o que haya que optar por una o por otra; no lo vemos de esa manera”. “Esta es una conversación que días atrás manteníamos con el presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, con el doctor [Rafael] Radi, en cuanto a que sin lo uno no hay lo otro. No creo que esa sea la discusión y nosotros no lo ponemos en términos dicotómicos”, expresó.

Por su parte, el diputado frenteamplista Daniel Dalmao manifestó preocupación por el nulo incremento presupuestal que el Poder Ejecutivo le otorgó a la Udelar. Ante esto, la ministra le recordó que es el segundo año consecutivo que el gobierno no le da incrementos a la institución terciaria: “Ya pasó en la anterior; después acá obviamente se obtuvieron algunos recursos que cambiaron la situación en parte, pero en definitiva el mensaje está diciendo qué es lo que inspira esta concepción de la educación”.

Académicos de la Udelar se quejaron por nulo incremento presupuestal: “País que debilita su Universidad empobrece su vida cultural y compromete su desarrollo sustentable”

Por su lado, la legisladora del Frente Amplio Bettiana Díaz expresó que cuando uno revisa la ejecución, se observa que en términos reales, se ejecutaron unos 25 millones de dólares menos que en 2019. “Hay 15 millones de dólares menos en salarios, 10 millones de dólares menos en gastos, y en el acumulado de estos dos años esa variación es de 39 millones de dólares. Hoy nos encontramos con una Rendición de Cuentas que prevé incremento cero para la institución”, apuntó.

Dalmao, en tanto, sostuvo que le parece que “ninguno” puede discutir la “importancia” que tiene la universidad pública. En ese sentido, pidió destacar el papel que jugó la Universidad durante la pandemia, “no solo aportando la inmensa mayoría de los cuadros técnicos que respaldaron al país, al gobierno, en todo el combate a la pandemia”.

“La inmensa mayoría proviene de la Universidad pública, pero no solo es eso, pues la Universidad aportó de sus propios recursos para el tratamiento de la pandemia. Eso se conoció bastante, obviamente, qué fue lo que se destinó allí y qué fue lo que aportó”, expresó.

El parlamentario opositor agregó que en la exposición de motivos las referencias que se hacen al tratamiento de la pandemia del covid-19, “prácticamente no se nombra a la Universidad”. Apuntó que todos los datos que se dan allí en cuanto al combate de la pandemia y al tratamiento de la misma “como que refieren a que solo el Poder Ejecutivo es el que los llevó adelante”. “Allí no aparece la Universidad. ¿Es por eso, entonces, que no se destina aumento de recursos a la Universidad en esta rendición de cuentas?”, se cuestionó.

La Udelar pidió un incremento de 38 millones de dólares, pero no los recibió. La institución justificó el pedido de aumento porque al final del período podría caer un 7,6% su presupuesto real. La universidad había pedido recursos para atender el incremento de matrícula estudiantil, el desarrollo en el interior, el Hospital de Clínicas y la construcción de nuevas sedes, además del financiamiento de más becas para estudiantes de grado y posgrado.