En la Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió el jueves al Parlamento, el inciso 26, que refiere a la Universidad de la República (Udelar), brilla por su ausencia, ya que no se tuvieron en cuenta los pedidos de incremento presupuestal que hizo la institución. Además, se incluyó el artículo 431, que elimina el adicional del pago del Fondo de Solidaridad, que se destina a la Udelar. Esto preocupa a los gremios universitarios y también al rector de la Udelar, Rodrigo Arim.

En diálogo con la diaria, Arim señaló que “una asignación cero siempre es preocupante” como mensaje del Poder Ejecutivo. Aunque marcó que “no es diferente” al mensaje original que hubo en años anteriores para la institución, cuando finalmente lograron obtener algunos recursos en el Parlamento, destinados a programas estratégicos, como el régimen de dedicación total o el desarrollo de la Udelar en el interior del país.

“Pero hay un escenario que lo hace distinto: es una Rendición de Cuentas en la que aparecen recursos incrementales para varias órbitas del Estado, incluyendo la educación, para la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] y la UTEC [Universidad Tecnológica], pero no aparecen recursos incrementales para los programas de base de la Udelar. Eso de por sí es preocupante, porque implica cierto grado de no consideración de una institución que representa 80% de la formación terciaria de Uruguay, que además hizo un enorme esfuerzo para mantener su funcionamiento en condiciones muy anómalas, durante toda la pandemia, aportando capacidades que no tenían otras instituciones”, sostuvo.

Por lo tanto, para Arim “no es una buena señal hacia los integrantes de la comunidad universitaria que, en la primera Rendición de Cuentas en la que aparecen recursos algo más cuantiosos asociados a políticas públicas en materia educativa, la Udelar no tenga ningún grado de consideración”.

Además, sostuvo que la eliminación, “sin contrapartida”, del adicional del Fondo de Solidaridad agrega “grados de incertidumbre y de frustración” en el cuerpo universitario, porque quiere decir que “no solamente no hay fondos incrementales, sino que hay una reducción permanente, para todos los años, del orden de 15 millones de dólares”, que es la cifra anual que recibe la Udelar por ese adicional -representa cerca de 3% de todo el presupuesto de la institución-.

Arim agregó que esos recursos están destinados fundamentalmente “al interior y a la infraestructura educativa”, por lo tanto, “afectan mucho” el funcionamiento de la Udelar. “El panorama general es bastante desalentador. Lo miramos con desazón y preocupación”, acotó.

En medio de todo esto, señaló, hay una “buena noticia” que reconocen como tal: los recursos para un nuevo edificio en Paysandú; pero eso “no compensa, ni siquiera mínimamente, esta reducción presupuestal”. El viernes, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, informó sobre la inclusión de unos siete millones de dólares en la Rendición de Cuentas con destino al gobierno departamental de Paysandú para construir un centro universitario.

“Lo que emerge de la Rendición de Cuentas es una reducción permanente del presupuesto que administra la Udelar, del orden de 15 millones de dólares”, finalizó Arim.

El cambio al Fondo de Solidaridad en discusión

El diputado colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que “no es cierto que no hay nada para la Udelar”. Aclaró que “no hay nada en la Rendición” de Cuentas, pero en el Presupuesto Nacional -votado en 2020- “hay previstas partidas adicionales para este año y el próximo”. “Todo lo que suponga mayores recursos para la educación va a contar con el apoyo del Partido Colorado [PC]”, acotó.

Schipani agregó que le parece “muy positiva” la propuesta de eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad -impulsada por el diputado Conrado Rodríguez, también del PC-, porque es “de estricta justicia”, ya que es una contribución especial “transitoria”, creada en “un momento de crisis del país” -2001-, justamente, “para darle recursos a la Udelar”.

Aunque la derogación le parece bien, Schipani sostuvo que la eliminación “tiene que ir acompañada de los recursos que ese adicional le daba a la universidad”, es decir, “a partir de esa iniciativa, no se le pueden quitar recursos a la Udelar”. Por lo tanto, el diputado sostuvo que, en el marco del tratamiento parlamentario de la Rendición de Cuentas, procurarán “obtener esos recursos que le quitaría la derogación del adicional”.

“Vamos a pelear por esos recursos para la Udelar y por otros recursos adicionales que pueda haber. El tema es que también tenemos que entender que hay que priorizar recursos en materia educativa. Porque cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Y hoy la atención de la inversión en educación tiene que estar orientada a la transformación educativa que está llevando adelante la ANEP”, manifestó el colorado.

Dentro de la coalición ya se alzaron varias voces en contra del artículo que elimina el adicional del Fondo de Solidaridad. El viernes, el senador blanco Jorge Gandini dijo que así como está redactado no lo votaría, porque no se le puede sacar presupuesto a la Udelar. En la misma línea se manifestó Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto (CA).

En diálogo con la diaria, Perrone dijo que no está de acuerdo con votar ese artículo “sin que se consiga el dinero para devolverle a la Udelar”. “De algún lado tenemos que conseguir el dinero para la Udelar. Si no, le estamos haciendo una quita. No digo que me niegue rotundamente a votar ese artículo, pero tenemos que buscarle una solución. Nosotros [CA], cuando hacemos las propuestas de financiamiento, decimos de dónde sale o la reforma que hay que hacer; pero acá dijeron ‘vamos a eliminar’, lo eliminaron y no dijeron cómo devolver”, indicó.

Rodríguez defiende su propuesta

El diputado Conrado Rodríguez, impulsor de la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, dijo a la diaria que la Udelar “ha venido incrementando su presupuesto de forma sostenida durante 20 años” y, “en términos de dólares, multiplicó por cuatro su presupuesto con relación al de 2001”. Subrayó que en el plan quinquenal del actual gobierno “se le aumentaron las partidas”, previendo llegar a cerca de 38 millones de dólares en cuatro años, según los números que aportó.

“Es hora de derogar el adicional del Fondo de Solidaridad, en la medida en que lo han tenido que pagar los profesionales, cuando en realidad todos los organismos públicos se financian con partidas presupuestales. En el caso de la Udelar, aparte de esas partidas, tiene dos impuestos afectados. Ya no tendría ningún tipo de sentido mantener el adicional, que no va para becas sino para funcionamiento de la Udelar. Entonces, si se le ha incrementado -incluso en esta administración-, no encuentro el sentido de mantenerlo, que lo único que termina siendo es una carga demasiado pesada para los profesionales”, finalizó Rodríguez.