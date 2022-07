El exministro de Economía y Finanzas y exvicepresidente de la República Danilo Astori aseguró que no ve posible que el gobierno uruguayo concrete con el chino un tratado de libre comercio (TLC) y que, además, es difícil hablar de beneficios y perjuicios de un eventual acuerdo ya que se desconocen los resultados del estudio de prefactibilidad que se terminó días atrás.

En diálogo con la diaria, Astori manifestó que, “tal como están las cosas y como se han hecho, Uruguay no podría hacer un acuerdo de libre comercio con China sin romper con el Mercosur”, y más allá de la “actitud muy voluntarista” del presidente Luis Lacalle Pou, avanzar en las negociaciones a pesar de las opiniones de otros miembros del bloque como Argentina y Paraguay, “llevado a sus últimas consecuencias”, implicaría “romper con el Mercosur”. “Yo creo sinceramente que la ruptura con el Mercosur es lo peor que puede hacer Uruguay en materia de inserción comercial”, apuntó.

“No estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que las normas del Mercosur amparan a Uruguay; yo creo que es exactamente al revés”, dijo, y luego agregó que entre hacer un TLC con China pero romper relaciones en el Mercosur o mantener el bloque sin firmar un acuerdo bilateral con el gigante asiático, la segunda opción “es mucho más importante para Uruguay”.

Además, consideró que “los chinos no van a contrariar jamás la voluntad de Brasil -cuyo gobierno no se opuso al acuerdo, pero esto podría cambiar luego de unas elecciones en las que se prevé el triunfo de Lula da Silva- y Argentina haciendo un TLC con Uruguay”.

“China siempre va a preferir que Argentina y Brasil estén conformes con esta salida a que Uruguay pueda hacer el tratado en contra de la voluntad de Argentina y Brasil. China siempre va a preferir -y ya lo ha hecho en otras ocasiones de discusión de este tipo- los intereses de los grandes”, expresó Astori, quien consideró que “hay un tema geopolítico” detrás del comercial. “Sobre todo después de la guerra de Rusia y Ucrania y de la remoción que esto ha generado en el juego de poderes en el mundo y la nueva globalización que deriva de eso, China va a reiterar sus intereses de liderazgo mundial, que nunca ha abandonado, y para China los intereses de liderazgo mundial tienen mucho que ver con su posición con América Latina, y su posición con América Latina tiene mucho que ver con Brasil y Argentina”.

Consultado acerca de si estos son los mismos motivos por los que no prosperó un TLC con China durante los gobiernos del Frente Amplio, Astori contestó que sí. “La propia China no le dio ninguna importancia”, expresó, y agregó que las autoridades de aquel país “en los hechos no hicieron absolutamente nada” para que el acuerdo progresara. El exministro de Economía y Finanzas entiende que la postura de China no ha cambiado desde aquel momento hasta ahora: “¿Por qué no ha salido ninguna autoridad china a hablar de este tema públicamente?”. Las palabras del exjerarca hacen referencia a que el único integrante del gobierno chino que habló sobre el tema fue un portavoz del Ministerio de Comercio. “Es absolutamente claro que China sigue en la misma posición”, dijo Astori.

Pero si la hipótesis fuese la de un acuerdo viable, según Astori, tampoco es posible determinar beneficios y perjuicios para la sociedad uruguaya, porque se desconoce “qué contienen los estudios de prefactibilidad”. Más allá de eso, opinó que “hay situaciones diversas”, ya que “algunos sectores pueden tener efectos positivos y otros no”. “Mi impresión es que, en términos generales, no creo que sean favorables los efectos para la industria salvo que consideremos los sectores agroindustriales. Allí podríamos tener alguna ventaja en materia de rebaja arancelaria o incluso de eliminación de los aranceles [para exportar a China]”, señaló.