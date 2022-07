La bancada de Ciudadanos, sector mayoritario del Partido Colorado (PC), rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2014, a través de la Rendición de Cuentas a estudio en el Parlamento. La negativa deja a la coalición de gobierno sin los votos suficientes para aprobar la derogación en la Cámara de Diputados.

Así lo comunicó el miércoles en rueda de prensa el diputado colorado Jorge Alvear, miembro de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, que analiza el proyecto de ley. “Vamos a votar la Rendición de Cuentas, pero ese artículo Ciudadanos no lo va a acompañar”, expresó.

Alvear argumentó que el rechazo se debe a que en la Comisión de Industria de Diputados “se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo” en un proyecto modificativo de la vigente ley de medios, texto “que ya está finalizado”, aunque aún sin haberse votado. “La ley de medios [de 2014] se va a modificar por esta nueva ley que se ha venido trabajando”, aseguró el colorado.

El proyecto de ley sustitutivo de la actual ley de medios, que ya tiene dos años de tratamiento parlamentario, no ha podido aprobarse por diferencias internas entre los socios de la coalición de gobierno, en particular, por reparos del PC y Cabildo Abierto (CA).

En diálogo con la diaria, Sebastián Cal, diputado de CA e integrante de la Comisión de Industria, opinó que “lo ideal sería aprobar” mediante la Rendición de Cuentas “la modificación al artículo 56” de la vigente ley de medios y no derogar toda la normativa.

Esto refiere al artículo que prohíbe a los cableoperadores ofrecer al mismo tiempo servicios de internet, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en 2018. Días atrás, amparándose en ese fallo de la SCJ, el Poder Ejecutivo autorizó por decreto a cinco cableoperadores a ofrecer internet, lo cual rompió el monopolio de Antel.

Para Cal, “todavía hay mucho por trabajar” en cuanto a la nueva ley de medios, porque “dentro de la propia coalición de gobierno aún no ha habido acuerdo en el tema”. Subrayó que el mejor camino sería eliminar la prohibición para los cableoperadores y luego, “una vez terminada la Rendición de Cuentas, comprometernos a tratar de liquidar en el menor tiempo posible” el proyecto modificativo.

En tanto, la bancada de Batllistas, sector minoritario del PC, aún no tiene una posición definida al respecto. El diputado colorado Conrado Rodríguez, integrante de ese sector, manifestó en rueda de prensa que la intención “es analizar cuál es la legislación que va a quedar vigente”. “Sin tomar una posición de antemano, lo que sí creemos es que tiene que haber una legislación que reglamente todo esto”, añadió.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas propone, en simultáneo a la derogación, restablecer la normativa aprobada por la dictadura que reguló los servicios de radiodifusión.

Rodríguez afirmó que la actual ley de medios, “que fue aprobada en el gobierno de [el expresidente José] Mujica”, “era totalmente inconveniente”. A su entender, “la prueba está en que muchos de sus artículos fueron declarados inconstitucionales”.

Al respecto, Cal dijo que si bien la normativa vigente “es nefasta” en “muchos aspectos”, “también generó derechos para mucha gente, y no me parece que lo más conveniente sea derogarlos”. No obstante, aclaró que CA todavía no tiene una posición definida sobre la derogación.

Del mismo modo, Raúl Lozano, senador de CA, indicó a la diaria que “todavía no se ha llegado a una conclusión al respecto”, pero expresó que el tema “requiere un análisis un poco más profundo” y que en los próximos días CA analizará en detalle “la propuesta que viene del Poder Ejecutivo”.

“Algo hay que hacer”

“No es una buena solución, pero es la que nos queda”, afirmó Jorge Gandini, senador del Partido Nacional (PN), en entrevista con Medios Públicos. La complicación, sostuvo, es que a partir de la derogación “caen cosas que no necesariamente hay que derogar y que pueden dejar algún vacío”.

Gandini mencionó como una posible alternativa la derogación “sólo del artículo 56” que dispone la prohibición de la propiedad cruzada entre televisión y telecomunicaciones. Pero advirtió que de todos modos “quedarían vigentes otros [artículos] que son igualmente complejos en su aplicación y que también están recurridos” ante la Justicia.

En cuanto a la alternativa planteada por Ciudadanos, de avanzar en una nueva ley de medios, el senador del PN señaló que el proyecto sustitutivo está “estancado” en la Comisión de Industria “sin lograr acuerdo”. “Ya que no se puede cambiar” por la falta de consenso a nivel legislativo, pero “tampoco se puede mantener como está” por el fallo de inconstitucionalidad de la SCJ, es que “se propone la derogación” de la normativa; “algo hay que hacer”, concluyó.