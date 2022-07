“Nos vamos sin ninguna respuesta. Es más, terminamos haciéndole un serie de preguntas para que las manden por escrito”, dijo el martes en rueda de prensa la diputada del Frente Amplio (FA) Cecilia Cairo, luego de que la titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), la cabildante Irene Moreira, compareciera ante la comisión del Parlamento que trata la Rendición de Cuentas.

Cairo sostuvo que “las cifras no dan, las que están en la memoria no son las mismas que nos envió la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto]”, por lo tanto, el FA no puede hacer “ninguna evaluación de cuántas casas realmente se hicieron o están en ejecución” en este período. Agregó que otra de las cosas que le preguntaron a la ministra, y la oposición se quedó sin saber, fue sobre lo ocurrido en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y la prescripción de los créditos hipotecarios que estuvo cerca de acontecer, “que significaban una pérdida importante para el Estado”. Hace pocos días el Poder Ejecutivo tuvo que enviar un proyecto de ley para enmendar el error.

“Preguntamos qué había pasado con ese informe jurídico [que advertía por el riesgo jurídico], y tampoco tuvimos ninguna respuesta. Nos lo van a responder por escrito. Y me enteré de que el presidente de la ANV anduvo aquí haciendo notas, pero a sala no entró, así que no tuvimos el gusto de poder hablar con él y preguntarle directamente”, indicó.

También señaló que al FA le preocupa “muchísimo” el artículo 304 de la Rendición de Cuentas, “que vincula a todas las cooperativas anteriores a 2017” y refiere al “subsidio a la cuota”, ya que ha sido cuestionado por las organizaciones de vivienda cooperativas. La oposición pide que se cambie porque “pone en riesgo a más de 20.000 familias”.

“En definitiva, si ustedes me preguntan qué es lo que está pasando en el MVOT, se los tengo que decir con sinceridad: no sé”, sostuvo. En agregado, Cairo se refirió al fideicomiso para el “famoso asentamiento cero”, ya que tampoco les dijeron de dónde salen los 240 millones de dólares para financiarlo.

En tanto, el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter, presidente de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, señaló a la diaria, sobre el dinero del fideicomiso, que fue un tema “bastante discutido” y que también lo tocó el equipo económico cuando asistió al Parlamento. Subrayó que “claramente” no tenía que estar en la Rendición de Cuentas del año pasado –en la que se estableció el fideicomiso– porque “es un plan que se va a comenzar a ejecutar este año y en los años siguientes” y “de dónde van a provenir los fondos es algo que va a ir surgiendo con el tiempo”. Días atrás, el MVOT había manifestado en comisión que aún no podía detallar cómo se iba a financiar el fideicomiso para asentamientos.

En cuanto al artículo 304, sobre el subsidio de las cuotas de las cooperativas de vivienda, dijo que “si bien es un artículo que desde el MVOT no se entendía que iba por ahí, a efectos de dar tranquilidad se va a realizar una corrección en el articulado, porque el espíritu del ministerio no es tocar los subsidios de las cooperativas”. La cartera explicó en un comunicado que el artículo “propone subsanar vacíos legales y evitar malentendidos en la interpretación de la Ley 19.588 de 2017, que reglamenta el otorgamiento de subsidios”.

Cuando terminó su comparecencia, la ministra Moreira salió por el costado de la sala de comisiones del edificio anexo del Palacio Legislativo y evitó dar declaraciones a la prensa.

Aumento salarial para las Fuerzas Armadas

En paralelo, los diputados de la coalición están negociando un aumento de salario para los escalafones más bajos de las Fuerzas Armadas. El diputado blanco Sebastián Andújar contó a la diaria que el lunes al mediodía se reunieron con el titular del Ministerio Nacional de Defensa (MDN), Javier García, y comenzaron a trabajar en el tema. “El ministro ha mostrado toda la voluntad de lograr un incremento adicional para las tropas, que seguramente sea fruto de una reasignación interna dentro del MDN. Ellos están trabajando en los números, y en los próximos días los van a enviar”, sostuvo.

Andújar subrayó que este tema es “muy importante” para la coalición y se trata de un “compromiso de campaña electoral”.

El diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone señaló a la diaria que el aumento será “significativo”, pero “no va a llegar” a lo que pretende su partido, que es “aproximarse lo más posible al sueldo más bajo de un policía”, porque “hay muchos” militares que cumplen “tareas similares”. “Todavía no tenemos ningún número, ni porcentaje ni nada. Sí tenemos claro que va a ser importante, dentro de los sueldos que hay, pero lejos de nuestras aspiraciones”, finalizó.

En tanto, el senador Guido Manini Ríos, líder de CA, dijo el martes en rueda de prensa que “esta es una oportunidad de un aumento significativo” porque no hay conformidad “con lo que está propuesto en el mensaje original del Poder Ejecutivo”. Por lo tanto, harán “todo lo posible” en la negociación parlamentaria para “aumentar significativamente esos números” para los militares.