Argentina se había declarado en default y había cesado el pago de la deuda externa. En el FA, como en otras discusiones de la época, había distintas visiones sobre el camino que debía tomar Uruguay. Vázquez dijo en una entrevista al programa En Perspectiva en marzo que el país no estaba “en condiciones de enfrentar la deuda externa” y opinó que ya se estaba “viviendo un default”, según consignó El Observador en setiembre de 2018.

Las declaraciones del presidente del FA fueron tomadas posteriormente por dirigentes del Partido Colorado y el PN para recalcar que en la oposición no había una posición uniforme sobre el tema y que el líder del partido se había mostrado proclive a adoptar los pasos del país de la vecina orilla.

Astori recuerda esa discusión a la interna del FA y explica por qué siempre mantuvo que no era la mejor opción para el país: “A mí me pareció y me sigue pareciendo que la historia lo demostró. Uruguay optó por la negociación por el acuerdo con los acreedores y la verdad es que salió bien después de esa decisión, yo estoy de acuerdo con esa postura y sigo creyendo que es la que Uruguay debió haber adoptado en ese momento”.