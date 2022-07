La Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados empezó este miércoles el trabajo formal de tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas y recibió al equipo económico, encabezado por la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche. La sesión empezó de mañana y duró cerca de ocho horas.

Luego de finalizada la instancia, Arbeleche señaló en una rueda de prensa que el equipo económico hizo especial énfasis en los recursos que asignarán “para adelante” –226 millones de dólares de gasto extra–, que son “cantidades importantes” para áreas “prioritarias”. Por eso el Poder Ejecutivo considera que es una Rendición de Cuentas “auspiciosa”, que se ubica “de forma diferente a la pasada y a la ley de Presupuesto”, ya que “el mundo entero y nuestro país estaban en otra situación”.

“Uruguay está creciendo. El año pasado se generaron casi la totalidad de los empleos que se destruyeron durante la pandemia, y este año ese crecimiento se está fortaleciendo. El lunes pasado, luego del Consejo de Ministros, anunciamos que la estimación de crecimiento [del PIB] para este año es de 4,8%. Este crecimiento se traduce en mayores recursos, que estamos presentando en esta Rendición de Cuentas”, sostuvo. Además, Arbeleche resaltó que no dejan de lado “las urgencias”, ya que este año continúa vigente el Fondo Coronavirus, “para seguir con los apoyos sanitarios, económicos y sociales”.

Arbeleche resaltó que “la mayor cantidad de recursos” son para “la transformación educativa, la seguridad, innovación e infraestructura”. Agregó que “por ley” –el artículo 4º de la Ley de Presupuesto– hay un compromiso de dar “la totalidad de la recuperación salarial a los funcionarios públicos”, y eso “no solamente se ha dado”, sino que “se ha dado una recuperación adicional”.

La ministra de Economía fue consultada por la prensa acerca de las críticas del rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, por el aumento cero para esa institución en la Rendición de Cuentas. Arbeleche recordó que las cifras que destacó son adicionales al presupuesto que tiene cada inciso, y resaltó que la Udelar cuenta con un presupuesto de cerca de 470 millones de dólares. Además, subrayó que hay dos elementos adicionales: los siete millones de dólares para el proyecto de centro universitario en Paysandú –que se asignan a la intendencia sanducera a cargo del Partido Nacional– y la “recuperación salarial” que habrá para los públicos, ya que 81% del gasto de la Udelar “corresponde a funcionarios”, que “van a tener una recuperación real, que implica más recursos”.

En tanto, Arbeleche también fue consultada sobre la preocupación que mostró la comunidad científica por el monto destinado a la ciencia, por entenderlo insuficiente. La jerarca se limitó a contestar que en el artículo 410 del proyecto “hay recursos adicionales para la investigación y la innovación”.

FA: “Desviste un santo para vestir a otro”

“Esta primera presentación de la Rendición de Cuentas nos deja mucho más incertidumbres que certezas”, fue lo primero que dijo en una rueda de prensa la diputada del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz, integrante de la comisión. Señaló que la oposición esperaba que la del miércoles fuera una instancia en la que el gobierno “aclarara un poco cómo diseñó las propuestas” incluidas en el proyecto y “cómo se van a ejecutar”. Por ejemplo, la diputada dijo que siguen sin conocer cómo se ejecutará el fideicomiso de vivienda “que tanto se anuncia, pero la plata no aparece”.

“¿Cómo se va a llevar adelante la recuperación salarial? Hay una diferencia que tenemos y claramente hay muchos funcionarios públicos que también [la tienen], no sólo de la administración central. Los gremios policiales están movilizados porque dicen que no llegan a empatar la pérdida salarial que tuvieron este año. Además, hay fondos que no son nuevos, como los que eran del Incau [Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual] que se pasan a ‘innovación’. Es decir, desviste un santo para vestir a otro, y a la luz de los recortes que hubo en los primeros dos años de gobierno, acá no hay ningún incremento presupuestal: todo esto ya está pago hace rato, vía ajuste de jubilaciones y salarios”, sostuvo la legisladora del Movimiento de Participación Popular.

Además, la diputada señaló que el gobierno plantea la vivienda como prioridad, pero “recortó 50 millones de dólares entre 2020 y 2021 en vivienda, no hubo más intervención en asentamientos, hubo una caída de 41% de la escritura de cooperativas sólo en 2020, y después no se recuperó al ritmo”. En tanto, subrayó que para “la gran transformación educativa” se asignarán 29 millones de dólares en 2023 y 39 millones en 2024, pero “se pagó con el recorte salarial de las maestras”.

“Las maestras grado 1, que tienen 20 horas en la escuela, dejaron de cobrar 2.000 pesos mensuales, gracias a la decisión política de este gobierno de no aumentar los salarios por inflación, y son los que financian este ahorro de 99 millones de dólares sólo en 2020. Se dejó de gastar mucho más de lo que se va a destinar ahora a la transformación educativa. Entonces, todas las prioridades se están financiando por la transferencia de trabajadores y trabajadoras, pero además también ajustando a la baja las jubilaciones. Esa gente es la que está pagando el ahorro, mientras en Uruguay la economía crece y nos hablan de las cuentas nacionales, pero la situación para la gente que sale a laburar todos los días cada vez está más dura”, finalizó.

Andújar: “Puede haber modificaciones”

Horas antes, en un parate de la presentación del equipo económico, el diputado del Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar, integrante de la comisión, afirmó en una rueda de prensa que la fundamentación de Arbeleche fue “muy sólida”, algo a lo que los tiene “acostumbrados”.

Consultado sobre los cuestionamientos del presidente del FA, Fernando Pereira, quien apodó al proyecto “la rendición de las excusas”, Andújar sostuvo que es una rendición “responsable y sostenible”. “Atender los problemas de la gente también es cuidar bien el gasto, así como no aumentar los impuestos. A veces se implementan políticas que son circunstanciales y no se pueden sostener en el tiempo; eso pasaba anteriormente”, manifestó.

El diputado blanco opinó que el FA plantea una crítica “ligera y muy superficial”, y aseguró que en políticas sociales se gastó “muchísimo más”. De hecho, afirmó: “Esta es una de las rendiciones con más incremento del gasto en políticas sociales desde la vuelta de la democracia”.

Acerca del artículo incluido en el proyecto que propone eliminar el adicional que se les cobra para el Fondo de Solidaridad a los egresados de la Udelar, sin compensación alguna, Andújar comentó: “No nos podemos posicionar solamente en desvestir un santo para vestir a otro. Hay que ser justos con los contribuyentes y justos con la Udelar. Si esto crea un problema, tenemos que encontrar una solución”.

En cuanto al nulo aumento en el presupuesto asignado a la Udelar, el legislador del PN puntualizó que “en este quinquenio la Udelar ya tiene reasignaciones por 50 millones de dólares”. Sin embargo, mencionó que el tema “no está cerrado” y que el próximo viernes habrá reuniones con el rector de la Udelar, Rodrigo Arim.

“Esto recién llega”, sostuvo Andújar, “es una Rendición de Cuentas abierta y puede haber modificaciones”. El proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo estará en discusión en la Cámara de Diputados por 45 días, luego pasará a la Cámara de Senadores, que tendrá otros 45 días para debatir modificaciones.